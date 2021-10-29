Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що президент Володимир Зеленський використав його для власного піару.

Про це йдеться в інтерв’ю для “Української правди”.

Лікар-педіатр Євген Комаровський пояснив, що з часу, коли він став впізнаваною людиною багато політиків та політичних сил хотіли, щоб я був із ними.

“При цьому вони не приховували: все, що їм потрібно від мене, щоб я мовчки постояв поруч. Їх цікавили не мої погляди, а виключно моя впізнаваність”, – сказав Комаровський.

Не виключення, за словами Комаровського, і чинний президент України – Володимир Зеленський.

“Я сподівався, що людина, з якою я мав дружні стосунки, стане винятком. Але він винятком не став. Він використав мене виключно для піару у тій ситуації”, – заявив лікар.

Він наголосив, що погодився бути радником “президента, а не президента Зеленського”. Тобто, пояснив Комаровський, мої поради “не будуть залежати від особистості президента”, адже вони визначають лише “медичною наукою”.

Крім цього, він додав, що сам в політику не збирається, адже не може “зрадити мову на якій зізнавався в коханні”. Тобто – російську.

“Мені боляче, що у Верховній Раді можна говорити очевидну брехню, але не можна говорити російською мовою. Тобто українською ти можеш говорити все, що завгодно, можеш відверто брехати. Це ж яке приниження великої української мови!”, – підкреслив лікар.