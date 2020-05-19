Про це повідомляє пресслужба міністерства Facebook.

Домашні мухи і комарі не переносять коронавірус. Принаймні, за всю епідемію COVID19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах, сказано в повідомленні.

При цьому також була опублікована інфографіка, на якій з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я стверджується, що ніякої інформації про факт перенесення коронавірусу мухами або комарами на даний момент не зафіксовано.