У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що мухи і комарі не переносять коронавірус.

Про це повідомляє прес–служба міністерства Facebook.

“Домашні мухи і комарі не переносять коронавірус. Принаймні, за всю епідемію COVID–19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах“, – сказано в повідомленні.

При цьому також була опублікована інфографіка, на якій з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я стверджується, що ніякої інформації про факт перенесення коронавірусу мухами або комарами на даний момент не зафіксовано.