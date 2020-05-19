Про це повідомляє прес–служба міністерства Facebook.
“Домашні мухи і комарі не переносять коронавірус. Принаймні, за всю епідемію COVID–19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах“, – сказано в повідомленні.
При цьому також була опублікована інфографіка, на якій з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я стверджується, що ніякої інформації про факт перенесення коронавірусу мухами або комарами на даний момент не зафіксовано.
- Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.