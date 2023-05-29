Джерело: пресслужба КМВА.
“Минуло лише 18 годин після наймасованішої атаки БпЛА на Києв, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня. Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО”, – йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА Сергій Попко переконаний, що “цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення”.
Цією ночі росіяни знову застосували дрони, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси “Shahed”. Майже одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож, атака на столицю була “комбінованою”, з різних напрямків.
Загалом, силами і засобам ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено.
У результаті падіння уламків в Подільському районі пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.
Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу “Shahed”, внаслідок чого є руйнування в різних районах міста та постраждалі серед цивільного населення.
- У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.
- 28 травня росіяни вкотре здійснили обстріл Харківської області. Наразі рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак.