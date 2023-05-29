У ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили "комбіновану" атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

Джерело: пресслужба КМВА.

“Минуло лише 18 годин після наймасованішої атаки БпЛА на Києв, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня. Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО”, – йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА Сергій Попко переконаний, що “цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення”.

Цією ночі росіяни знову застосували дрони, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси “Shahed”. Майже одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож, атака на столицю була “комбінованою”, з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено.

У результаті падіння уламків в Подільському районі пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу “Shahed”, внаслідок чого є руйнування в різних районах міста та постраждалі серед цивільного населення.