Головна героїня фільму – Марія – парижанка. Вона насолоджується свободою та чоловічою увагою, попри те, що заміжня. Поки одного разу чоловік не викриває її численні зради. Після сварки Марія знімає номер у готелі навпроти своєї квартири, де спостерігає у вікно за чоловіком і згадує їхню історію кохання. У неї є лише одна чарівна ніч, щоб розібратися в собі і вирішити, що робити далі. Але непроханих порадників виявляється несподівано багато: чоловік, який помолодшав на 20 років, натовп колишніх коханців, родичі та навіть здоровий глузд в образі французького шансоньє.

У головній ролі – муза Крістофа Оноре, донька Марчелло Мастроянні і Катрін Деньов – К’яра Мастроянні, а також зірки французького кіно – Кароль Буке і Венсан Лакост. Роль чоловіка Марії у фільмі виконав колишній чоловік К’яри Мастроянні, співак і актор Бенжамен Біоле.

Крістоф Оноре – французький режисер, відомий, у першу чергу, за романтичними комедіями та мелодрамами, знятими з його улюбленими акторами – Луї Гаррелем і К’ярою Мастроянні. Серед них – хіти нульових “Усі пісні лиши про кохання”, “Моя дівчинка не хоче” і “Чарівна смоківниця”. За словами режисера, під час написання сценарію “Однієї чарівної ночі”, він надихався класичними фільмами про шлюб: “Я часто натикався на фільми Саші Гітрі, Інгмара Бергмана, Вуді Аллена, і кожен з них, сам того не знаючи, і з почуттям братерства, яке відчував тільки я, дозволив мені вловити специфічний образ цього нового фільму”. Стрічка також наповнена музикою, як і відомі французькі мюзикли Жака Демі, – в саундтреці звучать Скарлатті і Баррі Манілоу, а також титульний хіт – Desormais Шарля Азнавура.

Світова прем’єра фільму відбулася в рамках програми “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю, де К’яра Мастроянні була визнана найкращою акторкою секції. В Україні фільм вперше був показаний під час щорічного фестивалю “Вечори французького кіно”.

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Романтична комедія “Однієї чарівної ночі” Крістофа Оноре виходить в український прокат 5 березня.