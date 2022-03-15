Мер Києва Віталій Кличко попередив киян про новий проміжок комендантської години у столиці, яка триватиме з вечора 15 березня до ранку 17 березня.

Про це йдеться у відеозверненні Віталія Кличка.

За словами очільника столиці, у зв’язку з сьогоднішніми ракетними обстрілами Києва командування міста вирішило змінити час комендантської години.

Новий час дії комендантської години – з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня.

Кличко закликав киян підготуватись до того, що доведеться дві доби не виходити на вулицю. Він додав, що жителям варто заздалегідь піти до укриттів чи бомбосховищ.

Під час комендантської години виходити на вулицю дозволять тільки власникам спецперепусток. Інші жителі зможуть виходити лише під час сигналу “повітряна тривога”, коли буде необхідно піти в укриття.

Окрім цього Віталій Кличко закликав чоловіків-киян, які з початком війни виїхали у більш безпечні міста, повернутись до столиці та допомогти обороняти місто.