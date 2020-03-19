Комендантська година і тотальний контроль: радник Авакова прогнозує надзвичайний стан

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко пропонує по всій території України вжити заходів надзвичайного стану.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Як Україна подолає коронавірус? Виходячи зі світового досвіду, прогнозую: в найближчі дні в Україні повинні бути вжиті заходи надзвичайного стану. По всій території країни”, – припустив він.

На думку радника міністра внутрішніх справ, працювати буде тільки бізнес, критично необхідний для життєзабезпечення країни.

“Без нової сукні, брюк, трусів або шкарпеток, без нового авто або походу в кафе, пару місяців люди переживуть. Ті, хто цього не розумітиме, буде нести суворе покарання”, – написав Варченко.

Він зазначає, що “права на приватність свого життя, особисті дані, таємницю пересування частково поступляться місцем і будуть підпорядковані праву громадян на життя і здоров’я”.

За його словами, їздити в громадському транспорті будуть тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення.

“Буде обмежено свободу пересування. Свобода в’їзду і виїзду в окремі пункти і території. Люди перестануть їздити на роботу в офіси і організації, на підприємства, які не є критично важливими. Їздити в громадському транспорті будуть тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення”, – написав Варченко.

“В крайньому випадку – громадяни по дорозі в аптеку або продуктовий магазин”, – зазначив він.

Походи в гості будуть заборонені, діти перестануть гуляти по вулицях, а спортсмени – бігати.

“Органи державної влади та місцевого самоврядування, соціально відповідальний бізнес, волонтери організують забезпечення кожної адреси, де живуть пенсіонери або соціально незахищені громадяни, пакетом життєво необхідної продукції, в т.ч. медикаментів”, – зазначив радник міністра.

Також радник міністра внутрішніх справ анонсує:

встановлення комендантської години;

особливий порядок розподілу продуктів харчування;

мобілізацію ресурсів підприємств, організацій і установ та переорієнтацію виробництва;

швидке усунення керівників держпідприємств, організацій і установ, які будуть неналежним виконувати завдання;

обмеження свободи пересування і штрафи за порушення домашньої самоізоляції;

радикальне зменшення обсягів роздрібних готівкових розрахунків (замість оплати товарів і послуг банківськими картками);

кожен матиме в кишені антисептик, на обличчі – маску, а на руках – рукавички;

максимальне залучення правоохоронними органами до відповідальності “здирників і шахраїв, які намагаються заробити на біді”;

бригади медиків та інших служб, які будуть перевіряти температуру громадян, які пересуваються на вулиці, сідають в громадський транспорт або заходять в магазин/аптеку.

Варченко назвав такі заходи “перемогою здорового глузду”, а не “поразкою демократії”.

Варто зазначити, що пост Варченка лайкнув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.