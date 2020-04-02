Уряд має намір обмежити час пересування людей на вулиці, а також дозволити пересуватися по вулицях тільки по одному.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” повідомив новопризначений міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Я вважаю за необхідне, щоб у нас не було італійського або іспанського сценарію, посилити карантинні заходи. Іншого шляху просто не існує”, — заявив він.

За словами міністра, під час сьогоднішнього засідання уряд прийняв рішення посилити карантинні заходи, а саме —обмежити час пересування громадян по вулиці (комендантська година) та заборонити перебування на вулиці навіть групами по дві людини.

“У чому полягатимуть заходи, які були прийняті на уряді і найближчим часом буде цю постанову уряду опубліковано. Буде обмежено пересування людей щодо часу перебування на вулиці. Будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, будуть заборонені всі масові будь-які події. Також це буде стосуватися перебування в засобах індивідуального захисту. І того, що не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо ти нікому не допомагаєш”, — сказав міністр.