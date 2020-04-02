Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” повідомив новопризначений міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Я вважаю за необхідне, щоб у нас не було італійського або іспанського сценарію, посилити карантинні заходи. Іншого шляху просто не існує”, — заявив він.
За словами міністра, під час сьогоднішнього засідання уряд прийняв рішення посилити карантинні заходи, а саме —обмежити час пересування громадян по вулиці (комендантська година) та заборонити перебування на вулиці навіть групами по дві людини.
“У чому полягатимуть заходи, які були прийняті на уряді і найближчим часом буде цю постанову уряду опубліковано. Буде обмежено пересування людей щодо часу перебування на вулиці. Будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, будуть заборонені всі масові будь-які події. Також це буде стосуватися перебування в засобах індивідуального захисту. І того, що не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо ти нікому не допомагаєш”, — сказав міністр.
- Станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 22 пацієнта загинули.
- За даними ЦГЗ 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз в два рази менше, ніж в світі.