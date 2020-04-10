Про це повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко.
“Друзі! У Києві не будуть вводити комендатську годину, як в деяких регіонах України. Це — не в компетенції місцевої влади”, — запевнив Кличко.
Також міський голова нагадав, що цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Йдеться про збільшення кількість нарядів поліції для патрулювання в парках і скверах, в громадських місцях Києва. Кличко закликав містян не нехтувати правилами карантину і “не йти туди, де можуть оштрафувати” (наприклад, в парки, сквери, ліси).
“На сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів щодо порушників. І стягнули до бюджету понад 130 тисяч гривень”, — зазначив мер.
- Раніше повідомлялося, що в Київській області посилюють карантин та вводять додаткові обмеження на пересування громадян на вихідних 11 — 12 квітня, а також 18 — 19 квітня.
- У Волинській області влада ухвалила рішення ввести комендантську годину на найближчі вихідні.
- Влада Тернополя відмовилися від введення комендантської години, незважаючи на зростання кількості підтверджених випадків зараження коронавірусів.