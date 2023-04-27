На думку аналітиків Інституту вивчення війни, останні коментарі публічних осіб РФ свідчать про всепоглинаючу тривогу щодо можливого майбутнього українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті ISW.

Фахівці взяли до уваги коментар очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, який 26 квітня наголосив, що ЗСУ розпочнуть свій наступ як тільки покращаться погодні умови у Бахмуті.

Пригожин додав, що контрнаступ, ймовірно, може співпасти з 9 травня, коли РФ відзначає День перемоги.

Схожу думку висловив також один з російських мілблогерів, який вважає, що Україна може планувати контрнаступальні дії напередодні 9 травня, аби зірвати святкування.

“Згадування 9 травня свідчить про те, що російський інформаційний простір продовжує надавати символічне значення датам, пов’язаним з Великою Вітчизняною війною в Росії, що продовжує формувати дискурс щодо перспектив війни”, – резюмували фахівці.