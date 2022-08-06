Про це вона написала у своєму Facebook.
Вона навела приклад, коли “поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий” спілкуються в етері про те, “як треба інформаційно обдурювати ворога”, наводячи конкретні дії.
Якщо є інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту — і співрозмовними називають реальний об‘єкт, то, на їх думку, удару варто очікувати десь на іншому місці. Причина — ворог має зосередити сили на хибному об’єкті.
За словами Маляр, бесіда, коли “експерти” демонструють як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (називаючи напрямок) — є інформаційною стратегією і намагаються обговорити наскільки така стратегія виправдана — це пряма шкода роботі ЗСУ.
“По-друге, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги”, — написала заступниця.
Вона наголосила, що від подібних дій так званих військових експертів виграє лише ворог.
- Раніше Ганна Маляр розкритикувала обговорення в соцмережах відступ Збройних сил України із Сєвєродонецька. За її словами, це шкодить роботі українських захисників та забирає час, який можна було використати на військові плани.
- Також 22 червня двоє народних депутатів попередніх скликань – Ігор Мосійчук та Віталій Купрій – повідомили, нібито ЗСУ увійшли до тимчасово окупованого Херсону, хоча офіційної інформації щодо цього не було. На ці дописи Мосійчука та Купрія зреагували у Міністерстві оборони України, наголосивши, що розповсюдження непідтвердженої інформації лише шкодить українським воїнам.