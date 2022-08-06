Про це вона написала у своєму Facebook.

Вона навела приклад, коли “поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий” спілкуються в етері про те, “як треба інформаційно обдурювати ворога”, наводячи конкретні дії.

Якщо є інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту — і співрозмовними називають реальний об‘єкт, то, на їх думку, удару варто очікувати десь на іншому місці. Причина — ворог має зосередити сили на хибному об’єкті.

За словами Маляр, бесіда, коли “експерти” демонструють як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (називаючи напрямок) — є інформаційною стратегією і намагаються обговорити наскільки така стратегія виправдана — це пряма шкода роботі ЗСУ.

“По-друге, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги”, — написала заступниця.

Вона наголосила, що від подібних дій так званих військових експертів виграє лише ворог.