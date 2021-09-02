Відео про це Роган опублікував у своєму Instagram-акаунті.
Він розповів, що через хворобу змушений відкласти два заплановані виступи перед шанувальниками, додавши, що за день до тестування на COVID-19 почувався дуже втомленим, а після одержання результату ізолювався від сім’ї та наразі страждає через лихоманку.
Слід зазначити, що раніше Джо Роган спровокував скандал своїми висловлюваннями щодо вакцинації. У своєму подкасті він заявив:
Якщо ви здорова людина, регулярно виконуєте фізичні вправи, і при цьому ви молоді та добре харчуєтесь – я не думаю, що вам слід непокоїтись через це [вакцинацію – ред.]
Його висловлювання призвело до бурхливого обговорення, внаслідок чого Роган спробував пояснити, що він не є противником вакцинації і навіть збирався зробити щеплення вакциною від Johnson & Johnson, однак дозвіл на її використання був призупинений Центрами з контролю та профілактики захворювань і Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.
Раніше повідомлялось, що у США помер прихильник теорії змови QAnon, який був противником вакцинації та переконував, що коронавірус є “вигадкою”.
- Військовослужбовці США будуть зобов’язані зробити щеплення проти коронавірусу вакцинами, схваленими Управлінням продовольства та медикаментів.
- У ЄС наразі повністю вакцинували проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення.
- Через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.