Ведучий подкасту The Joe Rogan Experience, який раніше потрапив у скандал через заперечення необхідності вакцинуватись, повідомив, що захворів на COVID-19.

Відео про це Роган опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Він розповів, що через хворобу змушений відкласти два заплановані виступи перед шанувальниками, додавши, що за день до тестування на COVID-19 почувався дуже втомленим, а після одержання результату ізолювався від сім’ї та наразі страждає через лихоманку.

Слід зазначити, що раніше Джо Роган спровокував скандал своїми висловлюваннями щодо вакцинації. У своєму подкасті він заявив:

Якщо ви здорова людина, регулярно виконуєте фізичні вправи, і при цьому ви молоді та добре харчуєтесь – я не думаю, що вам слід непокоїтись через це [вакцинацію – ред.]

Його висловлювання призвело до бурхливого обговорення, внаслідок чого Роган спробував пояснити, що він не є противником вакцинації і навіть збирався зробити щеплення вакциною від Johnson & Johnson, однак дозвіл на її використання був призупинений Центрами з контролю та профілактики захворювань і Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

Раніше повідомлялось, що у США помер прихильник теорії змови QAnon, який був противником вакцинації та переконував, що коронавірус є “вигадкою”.