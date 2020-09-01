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Коміки, депутати, «корабельна сосна» і люди Ахметова: кого Зеленський веде в мери

Партія "Слуга народу" на позачерговому з'їзді представила кандидатів на посади мерів обласних міст.

Вівторок, 1 вересня 2020, 02:14

#Букви зібрали інформацію щодо кандидатів на посаду мера обласних міст.

Київ – Ірина Верещук

Біографія

Народилася Ірина Верещук 30 листопада 1979 року в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

З 1997 по 2002 рр. навчалася у  Військовому інституті при Національному університеті Львівська політехніка, за фахом “Міжнародна інформація”. У 2002-2006 рр. навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Правознавство”.

З 2011 року – навчалася в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України.

У 2015-2016 рр. – стипендіат програми ім. Лейна Кіркланда Польсько-американського фонду Свободи.

У липні 2016 отримала диплом Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP).

Ірина Верещук заміжня, має сина.

Кар’єра

Ірина Верещук по закінчені військового інституту 5 років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних силах України.

З травня 2007 по червень 2008 року працювала юристом Рава-Руської  міської ради.

З червня по жовтень 2010 року була заступником глави Жовківської РДА з гуманітарних питань і зовнішньої політики.

З 2010 по 2015 рр. – мер міста Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

З 2016 року – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик. Центр політичного діалогу.

З вересня 2017 – доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Засновник ТОВ “Українська бурштинова біржа”.

Політична діяльність

На парламентських виборах 2019 року Ірина Верещук пройшла до Верховної Ради IX скликання за списком партії “Слуга народу”, №29 у  списку. Зараз вона член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони.

4 вересня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Ірину Верещук представником уряду у Верховній Раді. 15 листопада 2019 року Ірина Верещук звільнилася з цієї посади.

Декларація

У декларації Ірини Верещук  зазначено  квартиру, яка міститься у спільній власності – 37 кв. м в місті Бровари. Також є квартира у спільній власності у Львові 53 кв. м, ще одна квартира у Львові – 45,5 кв. м. У місті Рава-Руська Ірині Верещук належить квартира площею 38,6 кв. м. Там  є  й  земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів. Крім того, їй належать  дві земельні ділянки – в Солошиному і Раві-Руській.

Користується  нардеп Toyota Camry 2018 року випуску.

Готівкою в Ірини Верещук є 130 тис. грн і 15 тис. доларів.

Верещук і оточення Медведчука

Ірина Верещук розповіла, що давно знайома з нардепом від “Опозиційною платформи – За життя” Тарасом Козаком, який є власником телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK, і якого пов’язують з Віктором Медведчуком.

За її словами, Козак був депутатом Львівської обласної ради з 2010 року і “дуже багато зробив в районах Яворівського та Жовківського виборчого округу”.

А ще Ірина Верещук з’являється в ефірах телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK, власником яких є Тарас Козак.

Скандали

В інтерв’ю телеканалу “112 Україна” Ірина Верещук заявила, що Україна повинна відмовитися від ідеї вступу  до  НАТО, щоб не було конфлікту з РФ.

У вересні 2019 року Ірина Верещук висловилася про заяву глави ОПУ Андрія Богдана. Той в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що в пропрезидентській партії “Слуга народу” є божевільні, душевнохворі люди. Ірина Верещук зазначила, що Данко не психіатр.

“Наш керівник Офісу гострий на язик буває. Я думаю, він більш фігурально висловлювався і мав на увазі не предмет. Я не думаю, що він психіатр за освітою і може встановити діагноз або кількість душевнохворих в “Слузі  народу”, – відповіла Верещук.

У грудні 2019 року під час листування у внутрішньому чаті фракції “Слуги народу” відбулася суперечка між Іриною Верещук і Гео Леросом.

Нардепи обговорювали законопроєкти порядку денного. Паралельно тривав обмін репліками між Верещук і Леросом. Вона закликала Лероса не використовувати мат при спілкуванні та зажадала вибачень.

У відповідь Лерос дав зрозуміти, що не перепрощуватиме. Через це нардеп Максим Бужанський і Гео Лерос потім побилися.

6 липня 2020 року в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV Ірина Верещук, пославшись на фейк 6-річної давнини, запитала п’ятого президента України Петра Порошенка, навіщо він привітав президента Росії Путіна.

Так, під час прямого ефіру Верещук заявила, що Петро Порошенко 12 червня 2014 року вітав з Днем Росії Володимира Путіна в той час, як вже були бої за Слов’янськ і Краматорськ.

Ця заява викликала подив і обурення з боку п’ятого президента і він рішуче заявив, що Верещук бреше.

Пізніше Ірина Верещук після прямого ефіру програми “Свобода слова” визнала, що свідомо використовувала цю інформацію.

Одеса – гуморист Олег Філімонов

Сам Філімонов розповів “Радіо Свобода”, що пропозицію балотуватися на пост мера йому зробив президент України Володимир Зеленський.

“Це сталося десь три місяці тому. Він запросив мене в адміністрацію, я приїхав з дружиною, ми пообідали і він запропонував мені йти в мери. Я повинен сказати, що досить довго думав, але прийняв рішення йти”, – сказав актор.

Олег Філімонов (народився 26 лютого 1952 у місті Миколаїв) — український гуморист, доктор філологічних наук, підприємець, педагог; учасник команди КВК “Одеські джентльмени”, ведучий телепередач “Джентльмен-шоу”, “Камера сміху”, “Філімонов та компанія”. Заслужений артист України та народний артист України.

1985 року захистив дисертацію “Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози”, здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук (нині прирівнюється до ступеня доктора філософії в галузі мовознавства).

Двадцять років викладав в Одеському державному університеті імені Мечнікова, завідував кафедрою романо-германської філології. Захистив докторську дисертацію, однак потім покинув виш.

Наприкінці червня президент Зеленський дав йому звання народного артиста.

Політикою артист цікавиться з 2014 року. Тоді він почав виходити з українським прапором на демонстрації, а також давати благодійні концерти для бійців АТО.

Перед цим підтримував Майдан у Києві та критикував Росію за анексію Криму.

Олег Філімонов дружить з Міхеїлом Саакашвілі. Він був у нього на новосіллі в Одесі, куди приїжджав також Олег Сенцов.

Тернопіль – гуморист Віктор Гевко

На посаду Тернопільського міського голови претендуватиме комічний актор, сценарист, капітан команди КВК V.I.P., триразовий переможець телешоу “Розсміши коміка”, автор та актор скетч-шоу “Країна У”, учасник проекту “Студії 95” — “Бійцівський клуб” Віктор Гевко.

Фото: best-wedding.com.ua

Брат Віктора Гевка Володимир очолює обласну організацію партії “Слуга народу” і є народним депутатом від мажоритарного округу №167 на півдні Тернопільщини.

Віктор Гевко під час президентських виборів 2019 очолював штаб Володимира Зеленського у Тернопіллі.

З чинним президентом кандидата в мери пов’язують численні телевізійні проєкти: “Ліга сміху”, “Бійцівський клуб”.

Дніпро: лікар Сергій Риженко

На посаду мера партія висунула не політика, а відомого на всю Україну лікаря Сергія Риженка, керівника легендарної лікарні імені Мечнікова, яка рятує життя українським військовим із зони ООС.

Риженко у цьому скликанні обласної ради представляє Блок Петра Порошенка.

У часи президента Януковича деякий час працював заступником міністра охорони здоров’я.

Миколаїв: “корабельна сосна” Домбровська

Тетяна Домбровська

Тетяна Домбровська – відома у Миколаєві активістка та бізнесвумен, яка стала стала популярною після гучного скандалу на зібранні партії.

 Нагадаємо, у червні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа від “СН” Ірини Аллахвердієвої. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені та звук не пишеться, Корнієнко вжив такі вирази: “баба робоча, як корабельна сосна”, і “взагалі красуня”.

Спочатку Олександр Корнієнко стверджував, що розмова про “корабельну сосну” змонтована. Згодом він заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.

Домбровська

Тетяна Домбровська є співвласницею кількох підприємств у сфері нерухомості та торгівлі електронікою, а також володіє місцевим брендом мережі перукарень G.Bar (Nikolaev).

Перед виборами вона керувала громадською організацією “Майбутнє Миколаєва”.

Кривий Ріг: топменеджер Ахметова Шевчик

Дмитро Шевчик

Гендиректор “Центрального гірничо-збагачувального комбінату” Дмитро Шевчика.

Шевчик наразі є депутатом облради від “Опозиційного блоку”. Також його пов’язують з Вадимом Новинським.

шевчик
Підприємство, яке належить Рінату Ахметову, є одним з найпотужніших у місті.Вінниця – екс-директор команди КВН Сергій БорзовСергій Борзов народився 1 січня 1981 року. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2006 – 2011 роках – директор команди КВН “Вінницькі перці”.

У 2011 – 2012 роках – директор команди КВН Збірна України.

Також працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Телевізійне творче об’єднання Олександр Масляков і Компанія.

У 2014 році був призначений заступником керівника Державного управління справами.

У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 він був тимчасово виконуючим обов’язки керівника відомства.

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив головою Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова, якого перед цим звільнив із посади керівника Державного управління справами.

Його тесть – Наум Боруля, який свого часу був “правою рукою” Олександра Маслякова в грі КВН і займав посаду гендиректора компанії “АМіК”.

Дочка Борулі Ірина Борзова обралася депутатом від “Слуги народу” по 14 округу у Вінницькій області.

Ірина Борзова виграла на позачергових парламентських виборах на мажоритарному окрузі № 14 (Вінницька область). Після підрахунку 100% бюлетенів Борзова набрала 30,9%.

В оприлюдненій ЦВК біографії кандидатки йдеться, що вона фізична особа – підприємець, безпартійна, проживає в Вінниці.

У 2016 році журналісти Bihus.info дізналися, що ДУС виділив подружжю Борзових квартиру площею 190 квадратних метрів, незважаючи на забезпеченість сім’ї.

Раніше #Букви повідомляли, що батько Борзової – Наум Барула – один з керівників шоу “Ліга сміху”, яке створює студія “Квартал 95” разом з Drive Production, очолюваним ним.

Серед бізнес-партнерів батька Борзової колишні бізнес-партнери і соратники Президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч, Сергій і Борис Шефіри. Також Баруля очолював українську філію “Клубу веселих і кмітливих” (КВН) й досі числиться керівником двох українських підприємств російського ведучого Олександра Маслякова.

Також відомо, що дружина Борзова володіє фірмою “Профіль-Н” (ресторанний бізнес), яка зареєстрована в анексованому Криму (Судак). У 2014 році вона переоформила свій бізнес в Криму відповідно до вимог російського законодавства (за даними “Чесно”). У 2016 році, по данним податкової РФ, фірма Борзова отримала 600 тисяч рублів прибутку.

Теги: місцеві вибори, Слуга народу

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