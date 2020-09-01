Коміки, депутати, «корабельна сосна» і люди Ахметова: кого Зеленський веде в мери

Біографія

Народилася Ірина Верещук 30 листопада 1979 року в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

З 1997 по 2002 рр. навчалася у Військовому інституті при Національному університеті Львівська політехніка, за фахом “Міжнародна інформація”. У 2002-2006 рр. навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Правознавство”.

З 2011 року – навчалася в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України.

У 2015-2016 рр. – стипендіат програми ім. Лейна Кіркланда Польсько-американського фонду Свободи.

У липні 2016 отримала диплом Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP).

Ірина Верещук заміжня, має сина.

Кар’єра

Ірина Верещук по закінчені військового інституту 5 років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних силах України.

З травня 2007 по червень 2008 року працювала юристом Рава-Руської міської ради.

З червня по жовтень 2010 року була заступником глави Жовківської РДА з гуманітарних питань і зовнішньої політики.

З 2010 по 2015 рр. – мер міста Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

З 2016 року – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик. Центр політичного діалогу.

З вересня 2017 – доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Засновник ТОВ “Українська бурштинова біржа”.

Політична діяльність

На парламентських виборах 2019 року Ірина Верещук пройшла до Верховної Ради IX скликання за списком партії “Слуга народу”, №29 у списку. Зараз вона член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони.

4 вересня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Ірину Верещук представником уряду у Верховній Раді. 15 листопада 2019 року Ірина Верещук звільнилася з цієї посади.

Декларація

У декларації Ірини Верещук зазначено квартиру, яка міститься у спільній власності – 37 кв. м в місті Бровари. Також є квартира у спільній власності у Львові 53 кв. м, ще одна квартира у Львові – 45,5 кв. м. У місті Рава-Руська Ірині Верещук належить квартира площею 38,6 кв. м. Там є й земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів. Крім того, їй належать дві земельні ділянки – в Солошиному і Раві-Руській.

Користується нардеп Toyota Camry 2018 року випуску.

Готівкою в Ірини Верещук є 130 тис. грн і 15 тис. доларів.

Верещук і оточення Медведчука

Ірина Верещук розповіла, що давно знайома з нардепом від “Опозиційною платформи – За життя” Тарасом Козаком, який є власником телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK, і якого пов’язують з Віктором Медведчуком.

За її словами, Козак був депутатом Львівської обласної ради з 2010 року і “дуже багато зробив в районах Яворівського та Жовківського виборчого округу”.

А ще Ірина Верещук з’являється в ефірах телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK, власником яких є Тарас Козак.

Скандали

В інтерв’ю телеканалу “112 Україна” Ірина Верещук заявила, що Україна повинна відмовитися від ідеї вступу до НАТО, щоб не було конфлікту з РФ.

У вересні 2019 року Ірина Верещук висловилася про заяву глави ОПУ Андрія Богдана. Той в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що в пропрезидентській партії “Слуга народу” є божевільні, душевнохворі люди. Ірина Верещук зазначила, що Данко не психіатр.

“Наш керівник Офісу гострий на язик буває. Я думаю, він більш фігурально висловлювався і мав на увазі не предмет. Я не думаю, що він психіатр за освітою і може встановити діагноз або кількість душевнохворих в “Слузі народу”, – відповіла Верещук.

У грудні 2019 року під час листування у внутрішньому чаті фракції “Слуги народу” відбулася суперечка між Іриною Верещук і Гео Леросом.

Нардепи обговорювали законопроєкти порядку денного. Паралельно тривав обмін репліками між Верещук і Леросом. Вона закликала Лероса не використовувати мат при спілкуванні та зажадала вибачень.

У відповідь Лерос дав зрозуміти, що не перепрощуватиме. Через це нардеп Максим Бужанський і Гео Лерос потім побилися.

6 липня 2020 року в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV Ірина Верещук, пославшись на фейк 6-річної давнини, запитала п’ятого президента України Петра Порошенка, навіщо він привітав президента Росії Путіна.

Так, під час прямого ефіру Верещук заявила, що Петро Порошенко 12 червня 2014 року вітав з Днем Росії Володимира Путіна в той час, як вже були бої за Слов’янськ і Краматорськ.

Ця заява викликала подив і обурення з боку п’ятого президента і він рішуче заявив, що Верещук бреше.

Пізніше Ірина Верещук після прямого ефіру програми “Свобода слова” визнала, що свідомо використовувала цю інформацію.

Одеса – гуморист Олег Філімонов