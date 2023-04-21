Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України під час огляду приміщень Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" виявила в одному з корпусів ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору.

Про це інформує пресслужба МКІП.

Зазначається, що сьогодні, 21 квітня, відбувся огляд пам’ятки архітектури національного значення – Братського корпусу на Ближніх печерах (корпус № 44).

За даними МКІП, двері корпусу виявились зачиненими, тому у присутності виконувача обов’язків генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Остапенка М.А. та його заступника Рудника О.В. технічні працівники Заповідника (за допомогою відповідних засобів) забезпечили доступ комісії до вказаного приміщення. Огляд було завершено о 08:30.

“У корпусі вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору від 14.06.1995 року № 43 пам’ятки: “не допускати використання пам’ятки для господарських потреб, утримувати будівлю пам’ятки і все пов’язане з нею майно в належному санітарному протипожежному і технічному стані…”, – розповіли у Мінкульті.

Відтак додали, що у внутрішніх приміщеннях встановлено нагромадження меблів, різноманітних пакувальних матеріалів, товарів для продажу (церковне начиння, свічки, календарі, буклети), одягу та взуття, швейне обладнання.

За інформацією Мінкульту, ознак вжиття орендарем (представниками Монастиря) протипожежних заходів не зафіксовано. Після завершення огляду корпус № 44 закрили та опечатали працівники заповідника.

Раніше у Києво-Печерській Лаврі виявили чергові порушення під час огляду трьох пам’яток. Мінкульт опублікував фото приміщення, які мають занедбаний вигляд.

Окрім цього, у Мінкульті заявляли, що під час передачі майна від УПЦ МП зафіксовано аварійний стан та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”.

Після чого, за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври розпочали розслідування.