Комісія Мінкульту передала Києво-Печерській лаврі 16 корпусів після користування УПЦ МП у задовільному стані

Про це інформує пресслужба МКІП.
Серед них: келії Гостинного двору (корпус № 55), будинок господарський (корпус № 60), лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус № 68), келії Гостинного двору (корпус № 69), келії Гостинного двору (корпус № 58), келії Гостинного двору (корпус № 71), сторожка Гостинного двору (корпус № 71-а), а також корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, водонапірна вежа).
Зазначено, що представники Монастиря забезпечили доступ комісії до приміщень. При огляді та прийманні в користування Заповідником приміщень корпусів проводилась фото та відео фіксація. Приміщення перебувають у задовільному стані.
Нагадаємо, що комісія Міністерства культури та інформаційної політики України під час огляду приміщень Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” виявила в одному з корпусів ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору.
Окрім цього, у Мінкульті заявляли, що під час передачі майна від УПЦ МП зафіксовано аварійний стан та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”.
Після чого, за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври розпочали розслідування.
- У Міністерстві культури показали наслідки перебування УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. Зокрема в одному з приміщень охорона використовувала стародавні двері XVIII століття як мішень для кидання ножів.
- 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, проте вони й досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про “брутальну поведінку” представників МП.
- 31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”.