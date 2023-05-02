Комісія Мінкульту передала Києво-Печерській лаврі 16 корпусів після користування УПЦ МП у задовільному стані

Протягом 1 та 2 травня 2023 року комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" передала у користування Заповідника 16 корпусів. Це пам’ятки як національного, так і місцевого значення.

Про це інформує пресслужба МКІП.

Серед них: келії Гостинного двору (корпус № 55), будинок господарський (корпус № 60), лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус № 68), келії Гостинного двору (корпус № 69), келії Гостинного двору (корпус № 58), келії Гостинного двору (корпус № 71), сторожка Гостинного двору (корпус № 71-а), а також корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, водонапірна вежа).

Зазначено, що представники Монастиря забезпечили доступ комісії до приміщень. При огляді та прийманні в користування Заповідником приміщень корпусів проводилась фото та відео фіксація. Приміщення перебувають у задовільному стані.

Нагадаємо, що комісія Міністерства культури та інформаційної політики України під час огляду приміщень Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” виявила в одному з корпусів ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору.

Окрім цього, у Мінкульті заявляли, що під час передачі майна від УПЦ МП зафіксовано аварійний стан та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”.

Після чого, за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври розпочали розслідування.