Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна "Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" завершила роботу та підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Відтак, підписаним документом підтверджено передачу державного майна у користування заповідника.

Загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів. Всі в різних станах.

“УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника. Зі всім цим ще будемо розбиратись”, – зазначив очільник Мінкульту.

За його словами, після того, як заповідник направив вимогу УПЦ МП про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення заповіднику його майна, остання має протягом 3 робочих днів з дня їх отримання це зробити.

У випадку відмови – буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповідника у користуванні майном.

Проте сьогодні, 6 червня, представники монастиря відмовилися через канцелярію прийняти акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі.

“Це дійсно історичне рішення та непроста робота, але Лавра має бути українською, і вона повертається до держави”, – резюмував Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що 10 березня 2023 року заповідник направив користувачу попередження про розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю на підставі п. 8.1. цього Договору. Листом № 04-24/279 від 28.03.2023 заповідник повідомив Користувача, що з 29.03.2023 Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.

За результатами перевірки Міжвідомчої робочої групи, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року № 1461, були виявлені порушення вимог частини 14 статті 5, статті 141, пункту 1 статті 24, пунктів 2, 3 статті 25, статті 26, статті 32, пункту статті 33 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, частини четвертої статті 26 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 5 Закону України “Про основи містобудування”, статті 28 Закону України “Про архітектурну діяльність”, а також пунктів 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 Охоронних договорів. Чоловічим монастирем УПЦ допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 30.03.2023 № 262-р визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 11.07.2013 № 519 “Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд”.

Наказом МКІП від 29.03.2023 № 144 було утворено комісію з приймання-передачі державного майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”, завданням якої визначено забезпечити пооб’єктне приймання державного нерухомого майна, яке було передано відповідно до Договору у порядку, визначеному законодавством України, про що скласти відповідні акти приймання-передачі та за результатами завершення приймання-передачі майна, узагальнити матеріали у зведеному аналітичному звіті. Згідно з вказаним наказом, Комісія у термін з 30.03.2023 по 05.06.2023 виконала всі покладені на неї Наказом №144 завдання.