В Україну прибула місія Незалежної міжнародної Комісії ООН з розслідування злочинів, пов‘язаних з агресією РФ. Голова комісії ― Ерік Мьосе, також до її складу входять Ясминка Джумхур і Пабло де Грайфф.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook.

Основне завдання представників ООН ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоби ніхто не уникнув покарання.

Варто зазначити, що крім злочину агресії, Росія вчиняє в Україні численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які свідчать про геноцид українського народу. Українські правоохоронні органи ведуть розслідування щодо більш як 16 000 воєнних злочинів та злочинів агресії, скоєних з 24 лютого 2022 року, щодо понад 5 000 вбивств та 6 000 поранень цивільних. Водночас окреме розслідування проводиться за фактом злочину геноциду.

“Справедливе покарання всіх, хто давав накази та скоював звірства проти наших громадян має бути невідворотним. Це спільне завдання усього цивілізованого світу. Ми очікуємо, що Комісія ООН розслідуватиме всі ці злочини та дасть їм свою однозначну оцінку” ― написала заступниця.

Представникам також доручено провести відповідно до міжнародних стандартів окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.