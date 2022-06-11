Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook.
Основне завдання представників ООН ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоби ніхто не уникнув покарання.
Варто зазначити, що крім злочину агресії, Росія вчиняє в Україні численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які свідчать про геноцид українського народу. Українські правоохоронні органи ведуть розслідування щодо більш як 16 000 воєнних злочинів та злочинів агресії, скоєних з 24 лютого 2022 року, щодо понад 5 000 вбивств та 6 000 поранень цивільних. Водночас окреме розслідування проводиться за фактом злочину геноциду.
“Справедливе покарання всіх, хто давав накази та скоював звірства проти наших громадян має бути невідворотним. Це спільне завдання усього цивілізованого світу. Ми очікуємо, що Комісія ООН розслідуватиме всі ці злочини та дасть їм свою однозначну оцінку” ― написала заступниця.
Представникам також доручено провести відповідно до міжнародних стандартів окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.
- Нагадаємо, що на тлі російсько-української війни із 7 по 16 червня в Україні відбудеться перша місія членів Незалежної міжнародної комісії ООН. Мета — встановити факти, обставини та першопричини будь-яких порушень прав людини, а також зібрати відповідні докази.
- Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло майже 4150 мирних жителів.
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він сподівається на пом’якшення продовольчої кризи, яка була спричинена повномасштабним вторгненням Росії на територію України.
- Зокрема Китай і Росія наклали вето на резолюцію, яку ініціювали США щодо запровадження додаткових санкцій ООН проти Північної Кореї через її оновлені запуски балістичних ракет.