В ООН на рік продовжили мандат Незалежної міжнародної комісії для розслідування всіх порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов'язаних із ними злочинів у контексті російської збройної агресії проти України.

Про це інформує пресслужба МЗС.

“Важливим елементом резолюції є підтвердження необхідності забезпечення відповідальності за порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та найсерйозніші міжнародні злочини, відтак, Україна разом з партнерами продовжить роботу зі створення спецтрибуналу для притягнення російського керівництва за злочин агресії”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у зв’язку з вивченням Комісією фактів незаконного насильницького переміщення та депортації цивільних осіб, зокрема, дітей, з окупованих територій України до РФ, у резолюції міститься заклик до Росії припинити такі дії та допустити відповідні міжнародні правозахисні та гуманітарні механізми до цих осіб.

Наголошено, що Рада ООН з прав людини звернулася до РФ з вимогою надати представникам міжнародних механізмів негайний доступ до всіх військовополонених, насильно утримуваних і депортованих людей.

“Україна висловлює вдячність державам-членам Ради ООН з прав людини, які підтримали цей документ, адже продовження Комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії”, — мовиться в МЗС.

ДОВІДКОВО. Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні створена відповідно до резолюції Ради ООН з прав людини 49/1 “Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської”.

Упродовж року своєї роботи Комісія встановлювала жахливі і беззаперечні факти вчинення російською армією на території України воєнних злочинів і злочинів проти людяності та підготувала дві доповіді.

За результатами роботи Комісія дійшла висновку, що зібрані її слідчими докази свідчать про те, що окупаційною російською владою було скоєно численну кількість порушень міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права у всіх регіонах України, що перебували або перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації.