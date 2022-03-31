Про це повідомляє пресслужба організації.
Комісія буде збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень та зловживань, включаючи їхній гендерний аспект. Зокрема, збиратимуться інтерв’ю, свідчення свідків та матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, з урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів.
Потім це систематично реєструватиметься і зберігатиметься. Комісія була створена відповідно до резолюції Ради з прав людини від 4 березня 2022 року. Вона має відзвітувати про свою роботу у вересні поточного року, підготувати письмову доповідь до березня 2023-го та відзвітувати перед Генеральною Асамблею ООН.
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмови російських військових, зокрема, де вони зізнаються, що почали їсти собак. У телефонних розмовах з родичами вони розповідають як ґвалтують неповнолітніх.
- Українка, яку в одному з тимчасово окупованих сіл зґвалтували російські солдати, вперше розповіла, що саме відбулося у той день.
- З окупованих російськими військами територій здійснюється примусова депортація громадян України на територію Росії. Що у такому разі робити та куди звертатися розповідають #Букви.