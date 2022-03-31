Голова Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення спеціальної Комісії для розслідування воєнних злочинів, які були скоєні під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Комісія буде збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень та зловживань, включаючи їхній гендерний аспект. Зокрема, збиратимуться інтерв’ю, свідчення свідків та матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, з урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів.

Потім це систематично реєструватиметься і зберігатиметься. Комісія була створена відповідно до резолюції Ради з прав людини від 4 березня 2022 року. Вона має відзвітувати про свою роботу у вересні поточного року, підготувати письмову доповідь до березня 2023-го та відзвітувати перед Генеральною Асамблею ООН.