Відповідну заяву опубліковано на сайті Офісу генпрокурора.
Відомо, що чергове засідання комісії відбудеться 22 лютого о 15-й годині у Тренінговому центрі прокурорів у Києві.
Раніше Роман Куйбіда, один з членів конкурсної комісії зазначив у Facebook, що п’ятеро її представників (Кос, Навроцький, Куйбіда, Цоцоріа, Фаєрстон) звернулися до голови комісії Катерини Коваль з вимогою призначити цього тижня засідання, щоб визначити результати конкурсу.
Уже майже два місяці як конкурсна комісія завершила останній етап конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Проте суто технічне рішення про визначення переможців конкурсу конкурсна комісія так і не ухвалила, попри відсутність будь-яких законних підстав для такого зволікання”, – наголошується у заяві.
Нагадаємо, що 3 лютого комісія втретє не затвердила результати конкурсу. Відповідно до найбільшої кількості балів перемогу на конкурсі отримав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
Водночас у “Центрі Протидії Корупції” зауважили, що частина комісії, контролюється Офісом Президента, саме вона зірвала кворум. Адже конкурс на посаду триває 16-тий місяць.
- Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.