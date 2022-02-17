Наприкінці цього місяця відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Варто зазначити, що 3 лютого комісія втретє не затвердила результати конкурсу.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Офісу генпрокурора.

Відомо, що чергове засідання комісії відбудеться 22 лютого о 15-й годині у Тренінговому центрі прокурорів у Києві.

Раніше Роман Куйбіда, один з членів конкурсної комісії зазначив у Facebook, що п’ятеро її представників (Кос, Навроцький, Куйбіда, Цоцоріа, Фаєрстон) звернулися до голови комісії Катерини Коваль з вимогою призначити цього тижня засідання, щоб визначити результати конкурсу.

Уже майже два місяці як конкурсна комісія завершила останній етап конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Проте суто технічне рішення про визначення переможців конкурсу конкурсна комісія так і не ухвалила, попри відсутність будь-яких законних підстав для такого зволікання”, – наголошується у заяві.

Нагадаємо, що 3 лютого комісія втретє не затвердила результати конкурсу. Відповідно до найбільшої кількості балів перемогу на конкурсі отримав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Водночас у “Центрі Протидії Корупції” зауважили, що частина комісії, контролюється Офісом Президента, саме вона зірвала кворум. Адже конкурс на посаду триває 16-тий місяць.