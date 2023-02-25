Про це повідомляє пресслужба громадської організації “Центр протидії корупції” у Telegram.

​”Комісія з обрання директора НАБУ оголосила список кандидатів, які визнані доброчесними й проходять до наступного етапу конкурсу”, — йдеться в повідомленні.

Серед кандидатів:

Бєлоусов Юрій, керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора

Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ

Гупяк Сергій, співробітник управління ДБР на Хмельниччині

Кривонос Семен, голова Державної інспекції архітектури та містобудування

Наумюк Сергій, керівник підрозділу детективів НАБУ

Опішняк Олег, прокурор відділу Генінспекції Офісу Генпрокурора

Осипчук Роман, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ

Павлущик Віктор, старший детектив НАБУ

Плотнікова Вероніка, керівниця управління Офісу Генпрокурора

Церковний Володимир, старший детектив НАБУ

Цивінський Олександр, керівник відділу детективів НАБУ.

Далі конкурсна комісія оцінить професійну компетентність кожного з кандидатів та визначить фінальну трійку: “Будемо уважно стежити за співбесідами, які розпочнуться за кілька днів”, — зазначили в ЦПК.