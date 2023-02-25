Про це повідомляє пресслужба громадської організації “Центр протидії корупції” у Telegram.
”Комісія з обрання директора НАБУ оголосила список кандидатів, які визнані доброчесними й проходять до наступного етапу конкурсу”, — йдеться в повідомленні.
Серед кандидатів:
- Бєлоусов Юрій, керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора
- Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ
- Гупяк Сергій, співробітник управління ДБР на Хмельниччині
- Кривонос Семен, голова Державної інспекції архітектури та містобудування
- Наумюк Сергій, керівник підрозділу детективів НАБУ
- Опішняк Олег, прокурор відділу Генінспекції Офісу Генпрокурора
- Осипчук Роман, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ
- Павлущик Віктор, старший детектив НАБУ
- Плотнікова Вероніка, керівниця управління Офісу Генпрокурора
- Церковний Володимир, старший детектив НАБУ
- Цивінський Олександр, керівник відділу детективів НАБУ.
Далі конкурсна комісія оцінить професійну компетентність кожного з кандидатів та визначить фінальну трійку: “Будемо уважно стежити за співбесідами, які розпочнуться за кілька днів”, — зазначили в ЦПК.
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