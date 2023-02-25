Про це повідомляє пресслужба громадської організації “Центр протидії корупції” у Telegram.

​”Комісія з обрання директора НАБУ оголосила список кандидатів, які визнані доброчесними й проходять до наступного етапу конкурсу”, — йдеться в повідомленні.

Серед кандидатів:

  • Бєлоусов Юрій, керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора
  • Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ
  • Гупяк Сергій, співробітник управління ДБР на Хмельниччині
  • Кривонос Семен, голова Державної інспекції архітектури та містобудування
  • Наумюк Сергій, керівник підрозділу детективів НАБУ
  • Опішняк Олег, прокурор відділу Генінспекції Офісу Генпрокурора
  • Осипчук Роман, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ
  • Павлущик Віктор, старший детектив НАБУ
  • Плотнікова Вероніка, керівниця управління Офісу Генпрокурора
  • Церковний Володимир, старший детектив НАБУ
  • Цивінський Олександр, керівник відділу детективів НАБУ.

Далі конкурсна комісія оцінить професійну компетентність кожного з кандидатів та визначить фінальну трійку: “Будемо уважно стежити за співбесідами, які розпочнуться за кілька днів”, — зазначили в ЦПК.