Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«24 грудня 2021 року відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що комісія збереться о 16:00 в онлайн-режимі, трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі конкурсної комісії.
21 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не обрала нового голову. Вона повідомила про результати конкурсу, проте не проголосувала за затвердження результатів.
Комісія не закрила засідання, але не визначилася з датою продовження.
Представники країн G7 висловили розчарування відмовою призначених Верховною Радою членів комісії з обрання Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможця відбору керівника САП. Вони закликали комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.
- Нагадаємо, колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.