Продовження засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заплановано на 24 грудня.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«24 грудня 2021 року відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що комісія збереться о 16:00 в онлайн-режимі, трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі конкурсної комісії.

21 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не обрала нового голову. Вона повідомила про результати конкурсу, проте не проголосувала за затвердження результатів.

Комісія не закрила засідання, але не визначилася з датою продовження.

Представники країн G7 висловили розчарування відмовою призначених Верховною Радою членів комісії з обрання Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможця відбору керівника САП. Вони закликали комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.