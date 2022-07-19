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Комісія затвердила голову САП: Її очолить детектив НАБУ Олександр Клименко

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати. Очільником структурного підрозділу стане Олександр Клименко, детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ), який набрав найбільшу кількість балів. 

Вівторок, 19 липня 2022, 11:38
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Про це йшлося в трансляції із засідання комісії.

Про його першість у конкурсі стало відомо, ще 21 грудня 2021 року. Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів. У такий спосіб, детектив має стати головою САП, а прокурор — його заступником.

Наразі документи щодо їхнього призначення передають до Офісу генпрокурора.

Олександр Клименко. Фото: Укрінформ

Водночас комісія звернулась до Офісу генпрокурора та попросила надати підтвердження, що переможці не мають проблем із корупцією та люстрацією.

ДОВІДКА. Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, проте так і не затвердивши результатів конкурсу.

Голова комісії заявила, що надсилала до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді не отрималаПропозиція спричинила обговорення, зокрема щодо потреби у підтвердженні форми допуску переможців, яке тривало досить довго. Переможці конкурсу були, втім технічно шляхом голосування результатів конкурсу не затвердили.

Теги: Андрій Синюк, голова САП, обрання голови САП, Олександр Клименко, призначення САП, НАБУ

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