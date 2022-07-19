Комісія затвердила голову САП: Її очолить детектив НАБУ Олександр Клименко

Про його першість у конкурсі стало відомо, ще 21 грудня 2021 року. Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів. У такий спосіб, детектив має стати головою САП, а прокурор — його заступником.

Наразі документи щодо їхнього призначення передають до Офісу генпрокурора.

Водночас комісія звернулась до Офісу генпрокурора та попросила надати підтвердження, що переможці не мають проблем із корупцією та люстрацією.