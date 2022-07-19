Комісія затвердила голову САП: Її очолить детектив НАБУ Олександр Клименко

Про це йшлося в трансляції із засідання комісії.
Про його першість у конкурсі стало відомо, ще 21 грудня 2021 року. Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів. У такий спосіб, детектив має стати головою САП, а прокурор — його заступником.
Наразі документи щодо їхнього призначення передають до Офісу генпрокурора.
Водночас комісія звернулась до Офісу генпрокурора та попросила надати підтвердження, що переможці не мають проблем із корупцією та люстрацією.
ДОВІДКА. Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, проте так і не затвердивши результатів конкурсу.
Голова комісії заявила, що надсилала до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді не отримала. Пропозиція спричинила обговорення, зокрема щодо потреби у підтвердженні форми допуску переможців, яке тривало досить довго. Переможці конкурсу були, втім технічно шляхом голосування результатів конкурсу не затвердили.
- Нагадаємо, колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.
- ЄС та США заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.
- 20 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав якнайшвидше завершити відбір голови САП.
- 3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не затвердила результати конкурсу. Відповідно до найбільшої кількості балів перемогу на конкурсі отримав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.