Комісії ООН з наркотичних засобів проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних, вилучивши їх з категорії найнебезпечніших наркотиків.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

У середу, 2 грудня, комісія, до якої входять 53 держави-члени, розглядала серію рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо рекласифікації канабісу і його похідних.

Рекомендації зі зміни класифікації марихуани вперше були зроблені Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 2019 році. Але вони викликали політичний розкол, що призвело до надзвичайних затримок в голосуванні.

В день голосування увага членів комісії була зосереджена на ключовій рекомендації — щодо виключення канабісу зі списку IV “Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року”, де він був позначений як засіб, що викликає сильну залежність — на рівні з героїном.

Перекласифікацію підтримали 27 членів, 25 виступили проти. Серед тих, хто підтримав рекласифікацію, були США і країни Європи. Серед противників — Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія. Утрималася лише одна країна — Україна.

Це рішення було довгоочікуваним і, як передбачається, може відкрити шлях для розширення досліджень і використання марихуани в медицині.

“Це величезна історична перемога для нас, ми не могли сподіватися на більше”, — каже Кензі Рібуле-Земулі, незалежний дослідник наркополітики.

Він сказав, що канабіс протягом всієї історії використовувався в медичних цілях, і рішення, прийняте в середу, відновило цей статус.

Дірк Хайтепрім, віцепрезидент канадської компанії з виготовлення канабісу Canopy Growth заявив, що голосування стало “великим кроком вперед”.

“Ми сподіваємося, що це дозволить більшій кількості країн створити рамки, які дозволять нужденним пацієнтам отримати доступ до лікування (препаратами канабісу — ред.)”, — сказав він.

Утім, експерти вважають, що це рішення не матиме негайного впливу на ослаблення міжнародного контролю: уряди як і раніше самі ухвалюватимуть рішення про те, як класифікувати канабіс. Водночас саме це рішення ООН може стати підґрунтям для зміни політики, оскільки багато країн звертаються до глобальних конвенцій як посібників.