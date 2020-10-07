Урядова комісія при розслідуванні причин падіння літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області дійшла висновку, що помилка сталася в системі управління двигуном.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський.

Уруський розповів, що до цього він заслухав доповідь глав трьох підкомісій з розслідування даної авіакатастрофи: авіаційної, льотної та технічної.

“Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску за “ВКМ” (вимірювач крутного моменту). Це сталося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом”, – повідомив віцепрем’єр.

Він також додав, що Міністерство оборони України завершить своє власне службове розслідування до 12 жовтня цього року.

Катастрофа Ан-26

Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.

Також стало відомо, що екіпажу військового літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.

До того ж слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.

28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.