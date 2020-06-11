Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема уповноважили викликати в суд десятки колишніх чиновників адміністрації Обами, включаючи колишнього директора ФБР Джеймса Комі і колишнього радника з національної безпеки Сьюзен Райс.

Представники Демократичної партії вимагали викликати для надання свідчень в суді адвоката президента Руді Джуліані, колишнього адвоката Майкла Коена, колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна і колишніх радників кампанії Роджера Стоуна і Ріка Гейтса.

Трамп і його союзники-республіканці стверджують, що спеціальний радник Роберт Мюллер, був корумпованою спробою підірвати кандидатуру Трампа, а потім і його президентство.

Демократи розглядають нинішнє розслідування в Сенаті, як політичну хитрість, щоб завдати шкоди політичному конкуренту Трампа – Джо Байдена.