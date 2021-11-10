Комітет рекомендує Раді створити ТСК тощо справи мера Одеси Труханова

Про це повідомляє офіційний вебпортал парламенту.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України 10 листопада провів засідання у режимі відеоконференції.

Члени комітету рекомендували парламенту створити дві тимчасові слідчі комісії. Одна з них стосується справи одеського міського голови.

“Учасники засідання розглянули проєкт Постанови Верховної Ради України “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення Конституції України та законів України Одеським міським головою Трухановим Г.Л., вчинення ним протиправних дій, зокрема, корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією”. … Члени Комітету рекомендували Парламенту прийняти Постанову “, — йдеться в повідомленні.

ТСК матиме опікуватися розслідуванням:

У чому підозрюють Труханова?

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що Труханов та четверо інших фігурантів були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали орендою.

Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету становлять понад 533 млн грн. Ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на інші важливі обставини, які опрацьовують детективи й прокурори.