Комітет рекомендує Раді створити ТСК тощо справи мера Одеси Труханова

Про це повідомляє офіційний вебпортал парламенту.
Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України 10 листопада провів засідання у режимі відеоконференції.
Члени комітету рекомендували парламенту створити дві тимчасові слідчі комісії. Одна з них стосується справи одеського міського голови.
“Учасники засідання розглянули проєкт Постанови Верховної Ради України “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення Конституції України та законів України Одеським міським головою Трухановим Г.Л., вчинення ним протиправних дій, зокрема, корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією”. … Члени Комітету рекомендували Парламенту прийняти Постанову“, — йдеться в повідомленні.
ТСК матиме опікуватися розслідуванням:
- можливих фактів протиправного використання бюджетних коштів, розпорядження комунальним майном, передачі іншим власникам майна державної власності, що має стратегічне значення для держави тощо;
- невжиття заходів для забезпечення належного утримання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку комунальної власності, що спричинило ушкодження здоров’я та загибель людей;
- перевищення Трухановим визначених законом повноважень у розв’язанні кадрових питань.
У чому підозрюють Труханова?
Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що Труханов та четверо інших фігурантів були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали орендою.
Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету становлять понад 533 млн грн. Ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на інші важливі обставини, які опрацьовують детективи й прокурори.
- У жовтні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі.
- У листопаді 2020-го Труханов переміг у другому турі виборів міського голови. Він набрав 54,28 % голосів.
- Раніше #Букви розповідали, як Труханов ігнорує закон про мову. Детальніше про це – у матеріалі.