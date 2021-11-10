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Комітет рекомендує Раді створити ТСК тощо справи мера Одеси Труханова

Комітет Верховної Ради з питань депутатської етики рекомендував парламенту створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування проти мера Одеси Геннадія Труханова.

Четвер, 11 листопада 2021, 00:37

Про це повідомляє офіційний вебпортал парламенту.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України 10 листопада провів засідання у режимі відеоконференції.

Члени комітету рекомендували парламенту створити дві тимчасові слідчі комісії. Одна з них стосується справи одеського міського голови.

“Учасники засідання розглянули проєкт Постанови Верховної Ради України “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення Конституції України та законів України Одеським міським головою Трухановим Г.Л., вчинення ним протиправних дій, зокрема, корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією”.  … Члени Комітету рекомендували Парламенту прийняти Постанову“, — йдеться в повідомленні.

ТСК матиме опікуватися розслідуванням:

  • можливих фактів протиправного використання бюджетних коштів, розпорядження комунальним майном, передачі іншим власникам майна державної власності, що має стратегічне значення для держави тощо;
  • невжиття заходів для забезпечення належного утримання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку комунальної власності, що спричинило ушкодження здоров’я та загибель людей;
  • перевищення Трухановим визначених законом повноважень у розв’язанні кадрових питань.

У чому підозрюють Труханова?

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що Труханов та четверо інших фігурантів були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали орендою.

Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету становлять понад 533 млн грн. Ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на інші важливі обставини, які опрацьовують детективи й прокурори.

  • У жовтні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі.
  • У листопаді 2020-го Труханов переміг у другому турі виборів міського голови. Він набрав 54,28 % голосів.
  • Раніше #Букви розповідали, як Труханов ігнорує закон про мову. Детальніше про це – у матеріалі.
Теги: Геннадій Труханов, Одеса, тимчасова слідча комісія

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