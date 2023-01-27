Про це сповішає The Hill.
Консультативна група з питань вакцин при Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) у четвер, 26 січня, проголосувала за те, щоб рекомендувати вивести оновлену двоваленту речовину для щеплення шляхом поєднання первинних і бустерних доз вакцини проти COVID-19.
Повідомляється, що це означало б поступову відмову від оригінальної вакцини проти COVID-19 та введення лише двовалентної дози. Усі члени консультативного комітету з вакцин і супутніх біологічних продуктів (VRBPAC) з правом голосу, присутні на зборах, проголосували за цю рекомендацію.
Хоча FDA не зобов’язане дотримуватися рекомендацій комітету, агентство зазвичай прислухається до рішення комісії.
Нагадаємо, що близько 60 тисяч осіб померли від вірусу у Китаї після того, як на початку грудня країна раптово відмовилася від своєї жорсткої політики “нульового COVID-19”.
Сьогодні, 27 січня, комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я мав провести зустріч, аби визначити чи є COVID-19 все ще глобальною надзвичайною ситуацією після трьох років пандемії.
- За твердженням китайських посадовців, деякі з найбільш густонаселених провінцій КНР подолали пік нинішньої хвилі інфікування Covid-19, що охопила всю країну. Зокрема у провінції Хенань 89% зі 100 мільйонів жителів уже були інфіковані варіантами Omicron до 6 січня, зазначив директор провінційної комісії охорони здоров’я Кан Цюаньчен.
- Китай знову відхилив пропозицію США надіслати країні вакцини проти COVID-19. Чергова відмова стурбувала американських чиновників, які переймаються новою хвилею вірусного захворювання.
- Німеччина запровадила додаткові заходи безпеки у зв’язку зі стрімким розповсюдженням COVID-19 у Китаї. Відтепер відвідати країну туристи з Китаю можуть лише, пройшовши обов’язкову перевірку на вірус.