Консультативний комітет FDA проголосував за оновлення поточної стратегії вакцинації проти COVID-19, сигналізуючи про зміну способів боротьби з вірусом у США на четвертому році пандемії.

Про це сповішає The Hill.

Консультативна група з питань вакцин при Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) у четвер, 26 січня, проголосувала за те, щоб рекомендувати вивести оновлену двоваленту речовину для щеплення шляхом поєднання первинних і бустерних доз вакцини проти COVID-19.

Повідомляється, що це означало б поступову відмову від оригінальної вакцини проти COVID-19 та введення лише двовалентної дози. Усі члени консультативного комітету з вакцин і супутніх біологічних продуктів (VRBPAC) з правом голосу, присутні на зборах, проголосували за цю рекомендацію.

Хоча FDA не зобов’язане дотримуватися рекомендацій комітету, агентство зазвичай прислухається до рішення комісії.

Нагадаємо, що близько 60 тисяч осіб померли від вірусу у Китаї після того, як на початку грудня країна раптово відмовилася від своєї жорсткої політики “нульового COVID-19”.

Сьогодні, 27 січня, комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я мав провести зустріч, аби визначити чи є COVID-19 все ще глобальною надзвичайною ситуацією після трьох років пандемії.