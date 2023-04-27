Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт для підтримки української економіки.

Про це інформує пресслужба Європарламенту.

Члени Комітету з міжнародної торгівлі схвалили пропозицію продовжити призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС ще на один рік на тлі повномасштабної війни Росії, яка обмежує можливості України торгувати з рештою світу.

Відтак, призупинення дії тарифів стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її перероблення, на які поширюється дія тарифних квот.

З 1 січня 2023 року відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС українські промислові товари не обкладають митами, тому вони не включені в нову пропозицію.

За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговельним партнером України. На Євросоюз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. Зокрема, Україна є 15 найбільшим торговельним партнером ЄС, на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.

“Я рішуче підтримую відновлення заходів із лібералізації торгівлі, які нині допомагають забезпечити безперервність і стабільність торгівлі України в умовах жорстокої війни РФ. Ці заходи є ключовими для посилення стійкості України в сьогоденні та з огляду на майбутнє, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України у внутрішній ринок ЄС”, – зазначила постійна доповідачка по Україні Сандра Калнієте.