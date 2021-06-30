30 червня на засіданні профільного комітету — комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки — було розглянуто законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

Трансляцію засідання комітету в Facebook.

Як сповіщалося, спікер ВРУ Дмитро Разумков скликає позачергову сесію 1 липня. У порядку денному — президентський закон про олігархів. Напередодні серед депутатів збирали підписи на його підтримку.

За підсумками засідання, де був присутній міністр юстиції Денис Малюська, члени комітету рекомендували внести цей законопроєкт до порядку денного, прийняти його за основу з доопрацюванням до другого читання. Також комітет рекомендував скоротити термін підготовки до другого читання. Три альтернативні законопроєкти (№5599-1 — 5599-3) парламенту рекомендували відхилити. Обидва рішення підтримали 9 членів комітету, 1 утримався, 4 виступили проти.

Як сповіщалося, Зеленський вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт “про олігархів” в травні. При цьому ним було порушено регламент ВРУ. На думку комітету з питань інтеграції України до ЄС, президентський законопроєкт “про олігархів” потребує доопрацювання.

Зеленський також заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.

Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.