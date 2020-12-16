Про це повідомила секретарка комітету, депутатка від “Голосу” Наталія Піпа.

Комітет не підтримав призначення Шкарлета, але запропонував винести це питання в зал 17 грудня.

“Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти. Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. То ж відповідь ми отримаємо завтра в залі”, — повідомила нардеп.

Як повідомлялося раніше, ввечері 15 грудня “слуги” мали заслухати 5 можливих членів уряду.

Проте заслухано було лише 4 кандидатів, з яких тільки 1 не викликав жвавих дискусій. Одним з кандидатів був Шкарлет, призначення якого раніше було провалено в залі. 

У червні, коли вирішувалося питання призначення Шкарлета, комітет так само не рекомендував парламенту призначати його. Тоді було ухвалено рішення призначити його на посаду тимчасового очільника МОН.