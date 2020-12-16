Парламентський комітет з питань освіти не підтримав призначення т.в.о. Міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду постійного очільника відомства.

Про це повідомила секретарка комітету, депутатка від “Голосу” Наталія Піпа.

Комітет не підтримав призначення Шкарлета, але запропонував винести це питання в зал 17 грудня.

“Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти. Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. То ж відповідь ми отримаємо завтра в залі”, — повідомила нардеп.

Як повідомлялося раніше, ввечері 15 грудня “слуги” мали заслухати 5 можливих членів уряду.

Проте заслухано було лише 4 кандидатів, з яких тільки 1 не викликав жвавих дискусій. Одним з кандидатів був Шкарлет, призначення якого раніше було провалено в залі.

У червні, коли вирішувалося питання призначення Шкарлета, комітет так само не рекомендував парламенту призначати його. Тоді було ухвалено рішення призначити його на посаду тимчасового очільника МОН.