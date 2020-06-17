Профільний комітет Верховної Ради не підтримав законопроєкт нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського. У документі потрібно скасувати обов'язковий перехід шкіл на навчання на українську мову.

Про це повідомляється на сайті комітету.

“Більшістю голосів відхилили проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державною мовою в навчальних закладах (рег. № 2362, доопрацьований)”, – йдеться в повідомленні.

“5 канал” повідомляє, що “слуга народу” хоче скасувати обов’язковий перехід шкіл на навчання на українську мову. Близько трьох годин депутати дискутували з цього питання. Законопроєкт виноситься вже в третій раз. Депутат хоче скасувати перехід навчання учнів 5-11 класів, які навчалися російською, на українську мову навчання.

На засіданні комітеті була присутня в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Вона озвучила позицію відомства щодо документа авторства “Слуги народу” – не підтримують. Зокрема вона зазначила, що якщо в Раді таки проголосують, то до осені не встигнуть надрукувати підручники. Оскільки зараз не запущений процес друку підручників. А щоб почати процес, потрібно оголосити конкурс. І до вересня зробити це нереально.

“Він не був відхилений. Комітет рекомендував залу його не розглядати. В цьому маніпуляція “Слуг народу”. Мої законопроєкти лежать місяцями і не виносяться на розгляд. А цей комітет вони навмисно винесли на розгляд. Тому що будь-яке, позитивне або негативне, рішення виносить законопроєкт, який ділить і сварить Україну, в зал “, – заявив народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Микола Княжицький.

“Не дивлячись на прийнятий закон про освіту і прийнятий закон про повну загальну середню освіту, ми дотримуємося норм основного і спеціального законів, в яких чітко регламентовані основні вимоги на сьогодні”, – повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Серед іншого, депутати мали заслухати правоохоронців щодо подій в “Довженко.Центрі” і про штурм музею Гончара. Депутати говорили, що вдалося заслухати лише представників СБУ і Нацполіції. Представники ДБР не з’явились.