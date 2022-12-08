Комітет із закордонних справ Палати представників США відхилив резолюцію Республіканської партії, щодо аудиту військової та економічної допомоги Сполучених Штатів для України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що комісія під керівництвом Демократичної партії з невеликою перевагою відхилила резолюцію республіканців щодо аудиту наданої Україні допомоги. Ця резолюція, розглянута Комітетом із закордонних справ Палати представників, була відхилена 26 проти 22 голосів завдяки єдності демократів, які все ще контролюють комісію.

Однак, наголосили у виданні, резолюцію, створену Марджорі Тейлор Грін, підтримали основні представники Республіканської партії, тим самим пославши сигнал адміністрації президента США Джо Байдена, що контроль за наданням допомоги Україні буде посилено, коли у 2023 році республіканці отримають більшість у Палаті представників.

“Це не час для нас, щоб розділятися. Ми трималися разом з НАТО, ЄС і нашими союзниками. Не потрапляймо в цю пастку”, — сказав конгресмен Грегорі В. Мікс з Нью-Йорка, головний демократ комітету.

Однак республіканці відкинули цей аргумент і підтримали резолюцію Грін — політикині, яка швидко перетворилась з маргінального члена Палати представників на впливового партійного маклера.

Майкл МакКол з Техасу, провідний республіканець комітету, сказав, що адміністрація Байдена має взяти на себе “відповідальність і підзвітність”.

“Епоха виписування чистих чеків закінчилася”, — сказав він, повторюючи фразу, використану в жовтні конгресменом Кевіном Маккарті (республіканець Каліфорнії), який прагне стати наступним спікером Палати представників. Пізніше Маккарті уточнив, що він підтримує допомогу Україні, але хоче здійснювати більший нагляд за допомогою.

Перед голосуванням 6 грудня було незрозуміло, чи підтримають основні республіканці рішення Грін, палкої прихильниці колишнього президента США Дональда Трампа, чия опозиція щодо допомоги Україні викликала широкі внутрішні дебати всередині партії.

Резолюція Грін вимагає від виконавчої гілки влади передавати до Конгресу всі документи та повідомлення, пов’язані з допомогою США Україні, не пізніше ніж через “14 днів після дати ухвалення цієї резолюції”.

Республіканці заявили 6 грудня, що вони можуть підтримати цю резолюцію, оскільки вона не позбавляє Україну поточного чи майбутнього фінансування.

“Це все стосується підзвітності. Це про прозорість. Чого ми боїмося? У нас є мільярди і мільярди доларів, які течуть в іншу країну”, – сказав член конгресу Тім Берчетт із Теннессі.

Своєю чергою демократи заявили, що пріоритети республіканців вийшли з ладу в той час, коли російські ракетні атаки посипалися на українську інфраструктуру та цивільні цілі посеред зими.

“Буде багато часу, щоб розглянути питання прозорості та підзвітності. Зараз ми перебуваємо в центрі війни”, — сказав представник Джеральд Е. Конноллі.

Співавторами резолюції були представники правих республіканців Томас Массі (Кентуккі), Метт Гетц (Флорида), Баррі Мур (Алабама) та Ендрю С. Клайд (Джеріллія). Але вона також отримала підтримку поміркованих республіканців, зокрема МакКола та Пітера Мейєра з Мічигану.

Попри те, що резолюція була відхилена, Грін сказала, що вона знову внесе резолюцію на наступному Конгресі, коли республіканці отримають більшість.

“Ми отримаємо більшість у січні! Цей аудит буде!” – написала вона у Twitter після голосування.

Голосування щодо резолюції відбулося після постійного падіння підтримки допомоги Україні серед республіканців, згідно з останніми опитуваннями.

Останнє опитування Чиказької ради з глобальних справ, опубліковане 5 грудня, показало, що 55% республіканців підтримують надсилання військової допомоги, порівняно з 68% у липні та 80% у березні. 50% республіканців висловилися за надання економічної допомоги Україні порівняно з приблизно 75% у березні, згідно з висновками Ради Чикаго.

Згідно з опитуванням, проведеним минулого місяця, понад дві третини респондентів підтримали постачання Україні зброї та економічної допомоги, а близько трьох чвертей підтримали прийняття українських біженців і введення санкцій проти Росії.

Сполучені Штати оголосили про 25 траншів військової допомоги Україні з серпня 2021 року. Минулого місяця пакет на суму 400 мільйонів доларів США включав додаткові озброєння, боєзапаси та обладнання, і завдяки цьому загальна військова допомога США Україні склала майже 20 мільярдів доларів з моменту вступу президента Байдена на посаду.

Сполучені Штати також надсилають 53 мільйони доларів на допомогу в ремонті електричних систем України, які зазнали значних збитків внаслідок російських ракетних ударів останніми тижнями.