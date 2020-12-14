Про це повідомив у Telegram член комітету, нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко.
За словами нардепа, проєкт було підтримано майже одноголосно.
“Бюджетний комітет підтримав проєкт бюджету-2021. Проти один член Комітету (Гончаренко, “ЄС”), утримався один (Цабаль, “Голос”), — повідомив він.
Ще під час засідання депутат інформував про зміни в документі після його опрацювання в підкомітетах.
Зокрема, за словами Гончаренка, повертається система так званої субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.
Це, наголошує він, зроблено з метою отримати підтримку законопроєкту з боку мажоритарників.
“Контроль здійснюватиме спеціальна комісія Мінфіну, склад якої не менше, ніж на половину становитимуть депутати-члени Бюджетного комітету”, — пише нардеп.
Система розподілу цих коштів буде змінена і залежатиме і від протяжності вулиць і доріг відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Також планується в спецфонді частина на боротьбу з COVID-19 та вакцинацію.
“Джерела пропонується два — невитрачена частина COVID-фонду 2020 і те, що прийде як результат аудиту Нафтогазу”, — зазначив Гончаренко, додавши, що, ймовірно, з обох джерел надходжень не буде.
Примітно, що засідання комітету відбулося зі значною затримкою. Заплановане на 16 годину засідання розпочалося тільки близько 20 години.
Про таку затримку повідомляли депутати “Голосу”.
Паралельно з тим, як нардепи очікували початку засідання комітету, фракція “Слуга народу” проводила засідання для обговорення нагальних питань. Одним з таких будеи проєкт бюджету. Одностайної думки щодо того, чи буде проєкт підтриманий, за підсумками фракції представники політсили не озвучили.
- Як сповіщалося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік, тепер законопроєкт передали до Верховної Ради.
- Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету, запропонованому до другого читання, передбачає збільшення видатків на апарати Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ, а також на Офіс генпрокурора.
- Крім цього, в оновленому проєкті бюджету на НСЗУ передбачені витрати в розмірі 123,65 млрд гривень. Цих грошей, запевняють в НСЗУ, не буде достатньо, аби покрити певні важливі статті витрат. Йдеться про вакцинацію, доплати та збільшення зарплат лікарям, оплату лікування хворих на коронавірус тощо.
- Видатки на МОЗ становлять в оновленому проєкті бюджету становлять 159 млрд гривень (це на 4 млрд більше, ніж пропонували для першого читання). Очільник міністерства Максим Стапанов заявляв, що вимагатиме майже вдвічі більше коштів.
- Утім, 9 грудня підкомітет комітету з питань бюджету підтримав наданий урядом проєкт державного бюджету на наступний рік. Змін щодо фінансування медицини не було.