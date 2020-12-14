Парламентський комітет з питань бюджету підтримав проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Про це повідомив у Telegram член комітету, нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, проєкт було підтримано майже одноголосно.

“Бюджетний комітет підтримав проєкт бюджету-2021. Проти один член Комітету (Гончаренко, “ЄС”), утримався один (Цабаль, “Голос”), — повідомив він.

Ще під час засідання депутат інформував про зміни в документі після його опрацювання в підкомітетах.

Зокрема, за словами Гончаренка, повертається система так званої субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Це, наголошує він, зроблено з метою отримати підтримку законопроєкту з боку мажоритарників.

“Контроль здійснюватиме спеціальна комісія Мінфіну, склад якої не менше, ніж на половину становитимуть депутати-члени Бюджетного комітету”, — пише нардеп.

Система розподілу цих коштів буде змінена і залежатиме і від протяжності вулиць і доріг відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Також планується в спецфонді частина на боротьбу з COVID-19 та вакцинацію.

“Джерела пропонується два — невитрачена частина COVID-фонду 2020 і те, що прийде як результат аудиту Нафтогазу”, — зазначив Гончаренко, додавши, що, ймовірно, з обох джерел надходжень не буде.

Примітно, що засідання комітету відбулося зі значною затримкою. Заплановане на 16 годину засідання розпочалося тільки близько 20 години.

Про таку затримку повідомляли депутати “Голосу”.

Паралельно з тим, як нардепи очікували початку засідання комітету, фракція “Слуга народу” проводила засідання для обговорення нагальних питань. Одним з таких будеи проєкт бюджету. Одностайної думки щодо того, чи буде проєкт підтриманий, за підсумками фракції представники політсили не озвучили.