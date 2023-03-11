Сьогодні, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів Шевченківської премії 2023 року. За традицією їх мали оголосити ще 9 березня, а відповідним указом Президент України Володимир Зеленський має присудити премії.

Про це повідомляє пресслужба премії у Facebook.

Зауважимо, що 9 березня, день народження Кобзаря є днем оголошення лавреатів Національної премії. Премії своїм указом повинен присудити президент. Втім, станом на 11 березня 2023 року відповідний указ відсутній.

В заяві Комітету зауважиди: “Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво”, “Кіномистецтво”. За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України”.

У категорії “Література” премію здобула Катерина Калитко — за книгу поезій “Орден мовчальниць”.

У номінації “Літературознавство та мистецтвознавство”: Михайло Назаренко — за книгу “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883″ у двох частинах.

У номінації “Публіцистика, журналістика”: Віталій Портніков — за публіцистичні статті та виступи останніх років.

У номінації “Музичне мистецтво” перемогли Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту “Хорея Козацька” — за аудіоальбом “Пісні Української революції”.

У номінації “Кіномистецтво”: Ірина Цілик — за документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин”.

Водночас у номінаціях “Театральне” та “Візуальне мистецтва” переможців не оголосили.

“Переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними Комітетом 15 лютого цього року, будуть оголошені всі разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.