Народна депутатка фракції “Європейської солідарності“ Ірина Геращенко заявила, що комітет Верховної Ради не зміг узгодити заяву про неприпустимість викривлення і спотворення історії Другої світової війни та одноосібного привласнення здобутків.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Чергове імпотентне засідання комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ви ще пам’ятаєте, що в ВР є такий комітет? А тим не менше, він існує, імітує бурхливу діяльність – і нічого не продукує. Головне- не розлютити Банкову, така зараз політика і профільного міністерства, і комітету закордонних справ“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні 28 квітня члени комітету обговорювали заяву щодо неприпустимості викривлення і спотворення історії Другої світової війни та одноосібного привласнення здобутків (з пропозиціями МЗС України).

“Всі члени монобільшості утрималися, заяви не буде. Правильно, а то Банкова і Кремль розсердяться. Принагідно, трохи попитали міністра Кулебу про підготовку до нормандського формату, його заяви про заробітчан, і інші актуальні теми. Загальний тон відповідей: все буде добре. Якось так. Без конкретики“, – додала Геращенко.