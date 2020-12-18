Регламентний комітет Верховної Ради України перевірить ситуацію із можливим кнопкодавством під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це поінформував після наради фракцій спікер ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент #Букв.

Нарада голів фракцій і груп за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася через ситуацію, яка виникла під час вчорашнього голосування за призначення Шкарлета головою Міносвіти. Його кандидатура була підтримана мінімальною кількістю голосів (226).

Згодом нардепи від “Європейської Солідарності” та “Голосу” повідомили про зафіксовані факти кнопкодавства.

“Надійшла заява від двох фракцій. Я звертаюся до комітету: на найближчому засіданні комітету, яке відбудеться згідно з графіком, розглянути ситуацію, яка, можливо, мала місце під час одного з голосувань вчора. Всі про нього знають, все про нього чули. І вивчити цю ситуацію на регламентному комітеті”, – оголосив Разумков за підсумками сьогоднішньої наради.