Комітет Ради підтримав закон Зеленського про великий герб України

Про це повідомив нардеп Олександр Качура в Telegram.

“За” було віддано 17 голосів.

“Тільки що комітет організації держвлади підтримав запропонований президентом України законопроект № 5712 про великий державний герб України. Результати голосування: “за” – 17, “проти” – 2, “утрималися”- 3″, – написав він.

Качура додав, що відтепер очікується рішення Верховної Ради України.

Варто зазначити, що внесений Зеленським варіант зображення Великого Герба був розроблений ще в 90-х колективом під керівництвом Олександра Івахненка. Варіант цього ж зображення був запропонований у законопроєкті 2001 року. Попри те, що законопроєкт був визначений президентом Леонідом Кучмою як невідкладний, його ніколи не було розглянуто в парламенті.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що на зображенні проєкту Великого Герба України лев має дві ліві лапи.

Примітно, що восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч гривень. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

Цей ескіз викликав хвилю критики українців. Чи це стало причиною, чому президентом було запропоновану не ту роботу, яка виграла нещодавній конкурс, невідомо.