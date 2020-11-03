Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 3 листопада, парламентський комітет з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт “Про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу України”, автором якого є спікер парламенту Дмитро Разумков.

Члени комітету визнали законопроєкт таким, що відповідає нормам антикорупційного законодавства, та рекомендували парламенту включити його до порядку денного, прийняти за основу і в цілому.

Це рішення підтримали 6 членів комітету, ще 4 утрималися від голосування, двоє висловилися проти.

Зауважимо, голова комітету Анастасія Радіна не була присутньою на засіданні, його провела її заступниця Галина Янченко.

Законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду, комітет не розглядав.

Як відомо, законопроєкт Зеленського був внесений через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до фракції “Слуга народу”, в якому закликав голосувати за законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду. Також президент відвідав засідання фракції “Слуги народу”, присвячене питанню щодо Конституційного суду, та закликав нардепів проголосувати за звільнення суддів.