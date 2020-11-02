Про це заявив глава комітету Денис Монастирський під час засідання погоджувальної ради ВР.
“Кількість захворілих говорить про необхідність запровадження додаткової адміністративної відповідальності за неносіння захисних масок у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті. Це законопроект №3891… Я пропоную представникам фракцій долучитися до роботи у комітеті. В середу якраз ми розглянемо його на комітеті”, – зазначив нардеп.
Монастирський запропонував розглянути цей документ у сесійній залі вже 5-6 листопада.
Нардеп зазначив, що передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.