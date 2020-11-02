4 листопада комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроєкт №3891 про підвищення штрафів за неносіння масок.

Про це заявив глава комітету Денис Монастирський під час засідання погоджувальної ради ВР.

“Кількість захворілих говорить про необхідність запровадження додаткової адміністративної відповідальності за неносіння захисних масок у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті. Це законопроект №3891… Я пропоную представникам фракцій долучитися до роботи у комітеті. В середу якраз ми розглянемо його на комітеті”, – зазначив нардеп.

Монастирський запропонував розглянути цей документ у сесійній залі вже 5-6 листопада.

Нардеп зазначив, що передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень.