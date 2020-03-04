Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання комітету, повідомляє кореспондент #Букв.

На початку засідання члени комітету заслухали ініціаторів відповідної постанови, а також самого Рябошапку.

Після цього голова комітету Денис Монастирський запропонував рекомендувати Парламенту проголосувати за дане питання на пленарному засіданні.

“До нас надійшла пропозиція, щоб рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування про прийняття чи відхилення проєкту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу”, – сказав він.

За розгляд постанови про відставку генпрокурора проголосувала більшість народних депутатів. В результаті документ було схвалено і направлено до Парламенту.

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(На відео з 30:20)