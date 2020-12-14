Про це повідомив член комітету, народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура в Telegram-каналі.
“На засіданні Комітету організації державної влади був схвалений законопроєкт щодо продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, – поінформував Качура.
Депутат уточнив, що комітет повним складом проголосував “за”, крім представника фракції “Голос” Романа Лозинського.
За словами Качури, Лозинський зазначив, що його фракція так само буде голосувати проти законопроєкту №4467 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” в залі Верховної Ради.
Як відомо, парламент ухвалив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО ще восени 2014 року. Термін його дії був обмежений 3 роками, але з 2017 року рада продовжує його дію відповідними законопроєктами.
- Раніше президент Росії Володимир Путін наполягав, що особливий статус Донбасу повинен бути офіційно закріплений в Конституції України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни в Конституції, яких хоче Росія для повернення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області, поки неможливі.