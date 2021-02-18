Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про запровадження на всій території України єдиного київського часу без сезонного переведення годинників.

Про це повідомив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

Проєкт закону Про обчислення часу в Україні № 4201 пропонує встановити в Україні час, що відповідає другому годинному поясу UTC (UA) +2.

Стефанчук розповів, що направив листи до НАН та медичних університетів.

“Абсолютно всі, без винятку, висловили підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинника, оскільки це негативно впливає на здоров’я людини”, – наголосив політик.

За його словами, економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.

Водночас Стефанчук відзначив, що при підготовці законопроєкту до другого читання деяким територіальним громадам можуть передбачити можливість запроваджувати регіональний робочий час.

“Також хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж прийняла рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час. Наше завдання — встановити та закріпити єдиний київський час на всій території України без винятку”, – підкреслив Стефанчук.

Він нагадав, що Луганська та частково Донецька, Харківська та Закарпатські області знаходяться в інших часових поясах, часова відмінність між ними становить 68 хвилин.

В Україні стрілки годинників переводять на одну годину назад щорічно, в останню неділю жовтня о 4:00, згідно з постановою Кабінету міністрів України №509 від 13 травня 1996 року.

Варто зазначити, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, яким пропонується відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника і закріпити на території нашої країни єдиний київський час.