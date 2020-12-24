Комітет з питань регламенту та депутатської етики Верховної Ради не розглянув матеріали щодо можливого "кнопкодавства" під час голосування за призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета. У фракції "Голос" звернулися через це до Офісу генпрокурора.

Про це в Facebook повідомила народна депутатка від “Голосу” Інна Совсун, а також сайт партії.

“Я розумію позицію ОПЗЖ — вони захищають своїх “кнопкодавів”. Частина “слуг народу” заявили, що для них це витрачання часу, і у них є важливіші справи. Непогано, чи не так? Дійсно, навіщо членам комітету з питань регламенту та депутатської етики розглядати порушення регламенту та депутатської етики?”, — написала Совсун.

У “Голосі” звернулися до Офісу генпрокурора. Фракція вимагає розпочати досудове розслідування щодо можливого “кнопкодавства” депутатів та поінформувати про відкриття справи.

Так, народного депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса не було в залі, однак його картка проголосувала “за”.

Це кримінальне правопорушення, передбачене статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Народний депутат, який проголосував замість Григорія Суркіса, має бути покараний відповідно до закону.

“Голос” вимагає:

— прийняти заяву про вчинення кримінального правопорушення та невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту отримання заяви, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

— розпочати досудове розслідування щодо дій народних депутатів України, у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364-2 Кримінального кодексу України;

— поінформувати про відкриття справи, надавши належним чином посвідчений Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.