Про це в Facebook повідомила народна депутатка від “Голосу” Інна Совсун, а також сайт партії.
“Я розумію позицію ОПЗЖ — вони захищають своїх “кнопкодавів”. Частина “слуг народу” заявили, що для них це витрачання часу, і у них є важливіші справи. Непогано, чи не так? Дійсно, навіщо членам комітету з питань регламенту та депутатської етики розглядати порушення регламенту та депутатської етики?”, — написала Совсун.
У “Голосі” звернулися до Офісу генпрокурора. Фракція вимагає розпочати досудове розслідування щодо можливого “кнопкодавства” депутатів та поінформувати про відкриття справи.
Так, народного депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса не було в залі, однак його картка проголосувала “за”.
Це кримінальне правопорушення, передбачене статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Народний депутат, який проголосував замість Григорія Суркіса, має бути покараний відповідно до закону.
“Голос” вимагає:
— прийняти заяву про вчинення кримінального правопорушення та невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту отримання заяви, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
— розпочати досудове розслідування щодо дій народних депутатів України, у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364-2 Кримінального кодексу України;
— поінформувати про відкриття справи, надавши належним чином посвідчений Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
- Напередодні Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів (226 нардепів). Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.
- Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.
- В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету.
- Сьогодні після наради фракцій спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що регламентний комітет Верховної Ради перевірить ситуацію із можливим кнопкодавством під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.
- Студенти відразу декількох українських вузів планують вийти на акцію протесту під Офіс президента України через призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.