Covid-19 Україна

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Комітет Ради не рекомендував призначати Шкарлета міністром освіти

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не рекомендує парламенту призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Четвер, 18 червня 2020, 22:36

Про це повідомила депутат від фракції “Голос”, секретар комітету з питань освіти Наталія Піпа.

“Останню крапку сьогодні поставив освітній Комітет – не рекомендував Шкарлета на міністра освіти. Постанову не винесли в зал ВР”, – написала вона.

Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.

Теги: Верховна Рада, Шкарлет, Верховна Рада, Міносвіти

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