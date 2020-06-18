Комітет Ради не рекомендував призначати Шкарлета міністром освіти

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не рекомендує парламенту призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це повідомила депутат від фракції “Голос”, секретар комітету з питань освіти Наталія Піпа.

“Останню крапку сьогодні поставив освітній Комітет – не рекомендував Шкарлета на міністра освіти. Постанову не винесли в зал ВР”, – написала вона.