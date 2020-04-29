Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету Міністрів під головуванням Дениса Шмигаля.

Про це у Facebook написав перший заступник голови комітету, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Щойно наш податковий Комітет прийняв рішення направити на доопрацювання реферат (вона же програма…) діяльності Уряду! З таким документом краще до нас навіть не приходити”, – написав він.

Раніше на сайті Верховної Ради оприлюднили програму діяльності Кабінету Міністрів, в якій говориться, що, реагуючи на поточні виклики, “уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”.

У документі говориться, що пріоритетами уряду є:

організація протиепідемічних заходів;

перегляд держбюджету на 2020 рік для посилення соціального захисту та підтримки економіки;

надання кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат через карантин;

підтримка вітчизняного промвиробників, в тому числі шляхом здійснення державного замовлення і

державних закупівель;

забезпечення щорічної індексації пенсій;

спрощення надання тимчасової допомоги по безробіттю на період дії карантину;

створення сприятливих умов для розвитку і відновлення малого і середнього бізнесу;

сприяння розвитку українського фермерства;

залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту продукції сільгосп виробництва.

реалізація земельної реформи;

і так далі.

У разі затвердження програми Уряд отримає річний імунітет.