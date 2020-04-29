Про це у Facebook написав перший заступник голови комітету, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Щойно наш податковий Комітет прийняв рішення направити на доопрацювання реферат (вона же програма…) діяльності Уряду! З таким документом краще до нас навіть не приходити”, – написав він.

Раніше на сайті Верховної Ради оприлюднили програму діяльності Кабінету Міністрів, в якій говориться, що, реагуючи на поточні виклики, “уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”.

У документі говориться, що пріоритетами уряду є:

  • організація протиепідемічних заходів;
  • перегляд держбюджету на 2020 рік для посилення соціального захисту та підтримки економіки;
  • надання кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат через карантин;
  • підтримка вітчизняного промвиробників, в тому числі шляхом здійснення державного замовлення і
  • державних закупівель;
  • забезпечення щорічної індексації пенсій;
  • спрощення надання тимчасової допомоги по безробіттю на період дії карантину;
  • створення сприятливих умов для розвитку і відновлення малого і середнього бізнесу;
  • сприяння розвитку українського фермерства;
  • залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту продукції сільгосп виробництва.
  • реалізація земельної реформи;
  • і так далі.

У разі затвердження програми Уряд отримає річний імунітет.

  • Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно.