Про це у Facebook написав перший заступник голови комітету, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
“Щойно наш податковий Комітет прийняв рішення направити на доопрацювання реферат (вона же програма…) діяльності Уряду! З таким документом краще до нас навіть не приходити”, – написав він.
Раніше на сайті Верховної Ради оприлюднили програму діяльності Кабінету Міністрів, в якій говориться, що, реагуючи на поточні виклики, “уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”.
У документі говориться, що пріоритетами уряду є:
- організація протиепідемічних заходів;
- перегляд держбюджету на 2020 рік для посилення соціального захисту та підтримки економіки;
- надання кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат через карантин;
- підтримка вітчизняного промвиробників, в тому числі шляхом здійснення державного замовлення і
- державних закупівель;
- забезпечення щорічної індексації пенсій;
- спрощення надання тимчасової допомоги по безробіттю на період дії карантину;
- створення сприятливих умов для розвитку і відновлення малого і середнього бізнесу;
- сприяння розвитку українського фермерства;
- залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту продукції сільгосп виробництва.
- реалізація земельної реформи;
- і так далі.
У разі затвердження програми Уряд отримає річний імунітет.
- Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно.