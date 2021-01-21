20 січня Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї №4335.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Ініціатори законопроєкту зазначили, що у ньому передбачено врегулювання відносин, пов’язаних з обігом цивільної вогнепальної зброї.

Зокрема, пропонується встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С – короткоствольна вогнепальна зброя;

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Власники певної категорії зброї отримають посвідчення за аналогією з посвідченням водія. У цьому документі зазначаються категорії зброї, яку може набути власник, а на кожну одиницю зброї запроваджується технічний паспорт, у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Власниками зброї можуть стати особи, які:

не мають медичних протипоказань;

не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку за злочини передбачені Розділами I, II, III, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, ХІХ, XX Особливої частини Кримінального кодексу України (крім реабілітованих);

не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за частиною третьою, четвертою статті 126, статтями 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автори законопроєкту також пропонують запровадити обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

У рамках проєкту закону передбачено створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї та встановлюються засади його ведення.

Поміж іншого, запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання.