Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування схвалив другий етап медичної реформи, незважаючи на склад групи, яка повинна була надати висновки щодо того, чи ефективна реформа і чи варто її продовжувати.

Про це йдеться в материалі #Букв “Відкат чи не відкат? Що буде з медреформою”.

До складу групи увійшли затяті противники реформи та й самої і. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун – керівник Інституту серця Борис Тодуров, у якого журналісти знайшли значні статки, неспівмірні із зарплатою, головний лікар Інституту Шалімова Олександр Усенко, де Служба безпеки виявила вимагання хабарів за трансплантацію, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська. Такі імена небезпідставно викликали сумніви, що реформа продовжиться.

Проте керівник цієї групи і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на засіданні 13 березня повідомив, що висновки групи щодо реформи позитивні.

“Ми детально проаналізували стан і реалізацію програми медичних гарантій на первинному рівні й готовність закладів охорони здоров’я до її запровадження для інших видів медичної допомоги. Аналіз свідчить про те, що на первинному рівні медична реформа проходить успішно і вже має позитивні результати. Пацієнти отримали можливість реалізувати своє право на вільний вибір лікаря, яке раніше існувало тільки на папері, та зрозуміли перелік медичних послуг, який вони можуть отримати безоплатно в будь-якого лікаря первинної ланки. Сьогодні вже 29 мільйонів українців підписали декларації із сімейними лікарями. Медичні заклади почали отримувати більше коштів, що дало можливість підвищити у два-три рази рівень оплати праці сімейних лікарів, покращити умови роботи закладу та запровадити додаткові сервіси”, – зазначив Радуцький.

Готовність системи до наступного етапу реформи Радуцький теж підтвердив.

Станом на 10 березня, автономізовано 99% закладів охорони здоров’я, що надають спеціалізовану медичну допомогу, і 100% центрів екстреної медичної допомоги, з них 90% виконали всі вимоги і готові до контрактування з Національною службою здоров’я України.

Варто зазначити, що за даними опитування Центру Разумкова 76% пацієнтів задоволені сімейним лікарем. Рахункова палата з’ясувала, що закупівлі ліків через міжнародні організації, впроваджені за часів Супрун, дозволили заощадити до 39% бюджетних грошей, які раніше могли витрачатися на посередників і “відкати”, СЕС була корупційним майданчиком, епідемія кору почалася через падіння охоплення щепленнями і після приходу Супрун цей рівень значно зріс, а медична допомога первинної ланки безкоштовна для всіх після швидкої процедури укладення екларації.

Як відомо, медична реформа, що стартувала у 2018 році, поки що торкнулася лише первинної медичної допомоги. У 2020 році системні зміни мають відбутися на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

Зокрема, з 1 квітня більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для населення: серед них пологи, лікування інсультів та інфарктів. Їх повинна оплачувати Національна служба здоров’я України.