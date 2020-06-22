Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відзначається, що члени комітету розглянули законопроєкт №3010 і альтернативний до нього законопроєкт №3010-1. Автори проектів пояснили, що вони необхідні, щоб законодавчо врегулювати приватну детективну практику.

“В Україні цей вид послуг на законодавчому рівні досі не визначено. Разом з тим детективна діяльність вказана в КВЕД – 2010 як один з видів господарської діяльності. Тому прийняття проєкту про приватну детективну діяльність дозволить на законодавчому рівні поставити такий вид діяльності під належний контроль держави”, – наголошується в повідомленні.

За результатами обговорення Комітет рекомендував прийняти за основу законопроєкт №3010, а законопроєкт №3010-1 – відхилити.