Комітет Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій прийняв рішення про неможливість поставок води в анексований Крим до його деокупації.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook очільник комітету, народний депутат Дмитро Лубінець.

Виїзне засідання відбулося напередодні на КПВВ “Чонгар” (Херсонська область). У ньому взяли участь голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, міністр у справах ветеранів Оксана Коляда, омбудсмен Людмила Денисова та інші.

“Комітет висловив чітку позицію щодо неприпустимості розгляду питання водопостачання до Криму, поки півострів залишається анексованим Росією”, – написав Лубінець.

Під час засідання нардеп заявив, що “будь-які спекуляції щодо обміну окупованого Донбасу на постачання води в окупований Крим є неприйнятними, цинічними і аморальними”.

“Це спроба торгувати громадянами України, які для держави всі є рівними та мають однакове право на захист своїх інтересів”, – наголосив Лубінець, якого цитує представництво президента України в АР Крим.

У коментарі журналістам за підсумками засідання комітету Лубінець повідомив, що питання водопостачання в Крим може бути вирішене тільки після повернення півострова до складу України.

“Ми відзначили в своєму рішенні, що питання забезпечення водою Автономної Республіки Крим має бути вирішено після того, як Україна фактично поверне контроль на АР Крим. Це перше. Друге – це питання має залежати від рішення Ради національної безпеки і оборони. Ми чітко наголошуємо: не можна вирішити питання Донбасу за рахунок Криму, а питання Криму – за рахунок Донбасу. Це не пов’язано між собою. Агресор один – це Російська Федерація. Різниця тільки в тому, що Крим агресор анексував і чітко для всього міжнародного співтовариства визнав свою агресію, а на території Донецької та Луганської областей він прикривається де-факто невизнаними “республіками” “ДНР/ЛНР”. Хоча всі в світі чітко розуміють, що це РФ”, – наголосив Лубінець.

Міністр Коляда, в свою чергу, уточнила, що питання водопостачання Криму на засіданнях Уряду “жодного разу не стояло”.

Прес-конференція щодо результатів виїзного засідання Комітету Верховної Ради ⬇️ Опубліковано Юрій Гусєв Середа, 12 лютого 2020 р.

(На відео – з 15:00)

Раніше голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що відновив би водопостачання в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

“Якщо дати воду до Криму, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов. Тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України… Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, ми встановлюємо повний контроль над кордоном, і за це потрібно дати воду до Криму, я б на таке пішов”, – повідомив нардеп.

Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією поставки води на півострів припинили.

У липні 2018 року стало відомо, що Україна закінчує будівництво дамби на Північно-Кримському каналі. Однак подача води стане можливою тільки після повернення Криму під контроль України.