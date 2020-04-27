Народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що на профільному комітеті парламенту розглянули всі правки до "антиколомойського" закону.

Про це Железняк повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Розгляд всіх правок до закону про банки на комітеті завершено. 18 членів комітету ” За”!”, – написав він.

Водночас депутат підкреслив, що всі норми законопроекту, які стосуються “Приватбанку”, залишилися без змін.

Однак деякі зміни все-таки були прийняті.

“Прибрали норму про обмеження державної реєстрації. Змінено процедуру по призначенню судом аудиторської компанії, яка буде визначати розмір збитків. Судові провадження, які почалися, але не отримали остаточне рішення до дня вступу в силу цього закону, вирішуються, розглядаються або переглядаються за новими правилами цього закону. Внесено уточнюючі зміни в норму про заборону припинення аукціонів”, – уточнив Железняк