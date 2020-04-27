Про це Железняк повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Розгляд всіх правок до закону про банки на комітеті завершено. 18 членів комітету ” За”!”, – написав він.
Водночас депутат підкреслив, що всі норми законопроекту, які стосуються “Приватбанку”, залишилися без змін.
Однак деякі зміни все-таки були прийняті.
“Прибрали норму про обмеження державної реєстрації. Змінено процедуру по призначенню судом аудиторської компанії, яка буде визначати розмір збитків. Судові провадження, які почалися, але не отримали остаточне рішення до дня вступу в силу цього закону, вирішуються, розглядаються або переглядаються за новими правилами цього закону. Внесено уточнюючі зміни в норму про заборону припинення аукціонів”, – уточнив Железняк
- 16 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо внесення змін до регламенту, аби прискорити прийняття “антиколомойського” закону у другому читанні.
- Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув уже 94% поправок до так званого банківського закону, який повинен запобігти поверненню виведених з ринку банків колишнім власникам.